Температура воздуха поднимется до 38°С в Рязанской области 10 июля

В ближайшие дни жаркая погода продолжит испытывать на прочность жителей Рязанской области. В четверг, 10 июля, температура воздуха может достичь +38°С.

«Несмотря на близость атмосферных фронтов, мы останемся в раскочегаренной воздушной массе. До понедельника, по предварительным прогнозам, существенных осадков не ожидается, а завтра и послезавтра местами по области температура воздуха может достичь невероятных +38 градусов. Добро пожаловать в долгожданное лето», — отметил синоптик Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

В области 10 июля будет переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днём жара, местами сильная, от +31°С до +36°С. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.