Темой «Правительственного часа» в Рязанской Облдуме стало патриотическое воспитание детей и молодёжи

В среду, 19 июля, в рамках заседания Рязанской областной Думы состоялся «Правительственный час», посвящённый патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Как в современных условиях решать эту задачу, депутаты обсудили с председателем комитета по делам молодёжи Виталием Косачёвым, испольняющим обязанности министра образования области Ольгой Васиной, ректором РГАТУ имени П. А. Костычева Александром Шемякиным и исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Анатолием Бороненковым.

Участники обсуждения в своих выступлениях отметили: воспитание в духе патриотизма помогает детям и молодёжи идентифицировать себя и своё будущее с историей и культурой родной страны, ощущать ответственность за своё благополучие и благополучие соотечественников, вносить значимый вклад в развитие государства. В Рязанской области на сегодняшний день проживает более 260 тысяч молодых людей, для них проводят многочисленные патриотические мероприятия. Школьники и студенты активно участвуют в патриотических проектах. Главная задача такой работы с молодёжью — привить у неё уважение к подвигам героев, напомнить о важнейших вехах истории, когда наши предки героически отстаивали интересы страны.

Парламентарии адресовали выступающим свои вопросы. Депутат Елена Синица напомнила о традиции проводить для школьников и студентов экскурсии по местам боевой и трудовой славы. Она спросила, существует ли такая форма работы с молодёжью сейчас. По словам Ольги Васиной, рязанские образовательные организации нередко отправляют воспитанников в подобные экскурсии. В приоритете — знакомство с родным краем. Разработано около 40 экскурсионных маршрутов, благодаря которым юные рязанцы могут посмотреть область и познакомиться с её историей.

Депутат Андрей Глазунов поинтересовался, привлекаются ли участники специальной военной операции к патриотическому воспитанию молодёжи. Виталий Косачёв отметил, молодёжь регулярно встречается с участниками СВО, встречи проводятся в образовательных учреждениях, детских лагерях. Молодым людям рассказывают о героях спецоперации, с ними делятся боевым опытом и отвечают на интересующие их вопросы.

Депутат Григорий Парсентьев задал вопрос о развитии движения ДОСААФ в Рязанской области. Виталий Бороненков рассказал, что сейчас региональное отделение движение ведёт активную информационную работу, в том числе в социальных сетях, заключает соглашения о сотрудничестве с различными организациями. Сейчас основная задача отделения — подготовка граждан по военно-учётным специальностям и привлечение новых членов в движение.

Сергей Гришков поинтересовался, существуют ли патриотические объединения среди молодёжи, в частности в РГАТУ. Александр Шемякин рассказал, что актив вуза проводит множество патриотических мероприятий, принимает участие в звёздном движении. Студенты выезжают в районы Рязанской области, где встречаются с ветеранами и оказывают им помощь, приводят в порядок памятники и братские могилы.