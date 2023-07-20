Четверг, 20 июля, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Темой «Правительственного часа» в Рязанской Облдуме стало патриотическое воспитание детей и молодёжи

7info7

В среду, 19 июля, в рамках заседания Рязанской областной Думы состоялся «Правительственный час», посвящённый патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Как в современных условиях решать эту задачу, депутаты обсудили с председателем комитета по делам молодёжи Виталием Косачёвым, испольняющим обязанности министра образования области Ольгой Васиной, ректором РГАТУ имени П. А. Костычева Александром Шемякиным и исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ Анатолием Бороненковым.

Участники обсуждения в своих выступлениях отметили: воспитание в духе патриотизма помогает детям и молодёжи идентифицировать себя и своё будущее с историей и культурой родной страны, ощущать ответственность за своё благополучие и благополучие соотечественников, вносить значимый вклад в развитие государства. В Рязанской области на сегодняшний день проживает более 260 тысяч молодых людей, для них проводят многочисленные патриотические мероприятия. Школьники и студенты активно участвуют в патриотических проектах. Главная задача такой работы с молодёжью — привить у неё уважение к подвигам героев, напомнить о важнейших вехах истории, когда наши предки героически отстаивали интересы страны.

Парламентарии адресовали выступающим свои вопросы. Депутат Елена Синица напомнила о традиции проводить для школьников и студентов экскурсии по местам боевой и трудовой славы. Она спросила, существует ли такая форма работы с молодёжью сейчас. По словам Ольги Васиной, рязанские образовательные организации нередко отправляют воспитанников в подобные экскурсии. В приоритете — знакомство с родным краем. Разработано около 40 экскурсионных маршрутов, благодаря которым юные рязанцы могут посмотреть область и познакомиться с её историей.

Депутат Андрей Глазунов поинтересовался, привлекаются ли участники специальной военной операции к патриотическому воспитанию молодёжи. Виталий Косачёв отметил, молодёжь регулярно встречается с участниками СВО, встречи проводятся в образовательных учреждениях, детских лагерях. Молодым людям рассказывают о героях спецоперации, с ними делятся боевым опытом и отвечают на интересующие их вопросы.

Темой "Правительственного часа" в Рязанской Облдуме стало патриотическое воспитание детей и молодёжи
Темой "Правительственного часа" в Рязанской Облдуме стало патриотическое воспитание детей и молодёжи

Депутат Григорий Парсентьев задал вопрос о развитии движения ДОСААФ в Рязанской области. Виталий Бороненков рассказал, что сейчас региональное отделение движение ведёт активную информационную работу, в том числе в социальных сетях, заключает соглашения о сотрудничестве с различными организациями. Сейчас основная задача отделения — подготовка граждан по военно-учётным специальностям и привлечение новых членов в движение.

Сергей Гришков поинтересовался, существуют ли патриотические объединения среди молодёжи, в частности в РГАТУ. Александр Шемякин рассказал, что актив вуза проводит множество патриотических мероприятий, принимает участие в звёздном движении. Студенты выезжают в районы Рязанской области, где встречаются с ветеранами и оказывают им помощь, приводят в порядок памятники и братские могилы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани состоялась приёмка двух благоустроенных территорий

В рамках программы поддержки местных инициатив, вдоль домов 39 корп. 1 и 37 корп. 5 по улице Высоковольтной провели обустройство тротуарной дорожки.

Стало известно о появлении 17 июля в Тихом океане предвестника апокалипсиса

Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала о загадочном появлении 17 июля в Тихом океане «Сельдяного короля».

Центр Рязани остался без электричества из-за аварии

Работают ремонтные бригады МУП «РГРЭС», подачу электроэнергии обещают восстановить в течение двух часов.

Два иностранца задержаны в Рязани с героином

Первый задержанный — 21-летний уроженец Средней Азии, остановлен с самокатом на улице Дзержинского.

На улице Новосёлов «Рейндж Ровер» сбил 14-летнюю велосипедистку, нарушившую ПДД

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП в Дашково-Песочне

Минцифры: более миллиона россиян оформили Карту болельщика

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.

Фура сбила 13-летнего велосипедиста на трассе М5 в Рязани

Подросток, получивший травмы, госпитализирован, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Мужчина убил топором и расчленил жену в Омской области

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Казанская Летняя 21 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

21 июля православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей матери.

Новые автобусы в Рязани прошли дополнительную проверку

В связи с жалобой жителей на протекающую крышу в новом автобусе, курсирующем по маршруту № 13, специалисты МУП «УРТ» провели проверку

Рязанец пожаловался на протекающую крышу нового автобуса

В новом автобусе, работающем на маршруте № 13 в Рязани, протекла крыша. Об этом в комментариях в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщил рязанец.

Скопинский район отправил воду для бойцов СВО

В этот раз ребятам доставят порядка двух тонн бутилированной питьевой воды, сообщила районная администрация.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации