Труп 94-летней пенсионерки вывезли из отрезанного половодьем села Коростово

Тело 94-летней женщины вывезли специальным рейсом из отрезанного половодьем села Коростово Рязанского района, сообщает издательство «Пресса».

Женщина скончалась 27 марта естественной смертью. Сотрудники похоронного бюро забальзамировали тело и перевезли на «большую землю» на плавающем транспортёре. Организовали отдельный рейс, чтобы не переправлять гроб вместе с пассажирами.

Во вторник, 28 марта, был организован ещё один внеплановый рейс для доставки в медучреждение 22-летней жительницы Коростово. Девушку возили в Рязань 26 марта с подозрением на аппендицит, но врачи отправили пациентку домой. Сегодня после возобновления болей женщину снова перевезли в Шумашь, где её забрала машина скорой помощи.

Сегодня вода достигла отметки в 4,64 метра, рост за сутки составил 18 сантиметров.