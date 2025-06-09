Тело мужчины вытащили из воды отдыхающие в Рязанской области

В Пронске 8 июня на «Евтеевском» пляже отдыхающие вытащили из воды тело мужчины. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В два часа дня отдыхающие заметили в воде тело мужчины. Двое молодых людей подплыли к нему на лодке и вытащили труп на берег.

Тело мужчины, по словам очевидцев, принесло течением с противоположного берега. На той стороне остался мотоблок, принадлежавший утонувшему, на нем он приехал на пляж, чтобы искупаться. Кто-то из отдыхающих узнал в мужчине 57-летнего жителя улицы Нижне-Архангельской.

Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть человека. На месте работали правоохранительные органы.