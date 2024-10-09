Телеканал ТНТ проводит кастинг юбилейного сезона шоу «Музыкальная интуиция»

Шоу «Музыкальная интуиция» (16+) готовится к пятому юбилейному сезону Уже сейчас в четырех городах России и Беларуси пройдут кастинги, принять участие в которых может любой желающий, сообщает пресс-служба канала.

Вы можете быть профессиональным певцом или «лжецом», который уверяет, что он умеет петь, но не обладает ни слухом, ни голосом. Главное: быть ярким и не бояться сцены.

Кастинги пройдут в офлайн формате!

Москва – ноябрь/декабрь

Санкт-Петербург – 22,23,24 ноября

Минск – 29,30 ноября, 1 декабря

Краснодар – 13,14,15 декабря

Чтобы принять участие в кастинге, нужно снять видео на телефон в горизонтальном формате, используя стандартный микрофон в наушниках. Главное, чтобы вас было хорошо видно и слышно.

Анкету для участия в кастинге юбилейного сезона «Музыкальной интуиции» можно найти на странице кастингов на сайте ТНТ. При этом для певцов и «лжецов» есть две отдельных формы.

«Музыкальная интуиция» с ведущим Азаматом Мусагалиевым — один из самых любимых проектов зрителей ТНТ. В шоу участвуют две команды из звёздных музыкантов и комиков. Их задача определить, кто из десяти незнакомцев великолепно поёт, а кто совсем не умеет это делать. Полагаться можно лишь на своё чутье, то есть на музыкальную интуицию. Для этого у жюри будет 4 раунда: знакомства, силуэты, демозапись и финальный, где капитаны команд смогут спеть дуэтом с выбранными незнакомцами. С девятью вокалистами участники смогут познакомиться сразу, а десятый, джокер, останется сюрпризом до самого финала. Все деньги, заработанные звёздными командами, отправляются в благотворительные фонды.

Пятый юбилейный сезон шоу «Музыкальная интуиция» обещает множество сюрпризов, неожиданных участников и звёздных гостей.