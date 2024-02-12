Телеканал ТНТ покажет мелодраму «Бедные смеются, богатые плачут»

Сегодня в 21.00 на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — мелодрамы о жизни и отношениях обитателей роскошного особняка на Рублевке, его хозяев и прислуги.

В главных ролях — Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова, Саша Стоун, Батишта и др. Саундтреком сериала стал хит «Пустоцвет» молодой певицы Маши Мировой, который сопровождает линию главной героини Кати, случайно попавшей в этот дом, полный интриг и тайн.

Главная героиня Катя, скрываясь от проблем, находит работу горничной в особняке олигарха Сергея. Кроме нее в дом заселяется и другой персонал — клинеры, повара, охранники и водители. Сергей нанял большую команду по уходу за домом и его жителями — нынешней семьей, бывшими женами и детьми от других браков. Всех их олигарх собрал под одной крышей, чтобы объявить о своей смертельной болезни. В первый же день в особняке Катя знакомится с Мишей, старшим сыном Сергея, который решает схитрить и сказать девушке, что он тоже здесь работает — зная о том, что отношения между персоналом и хозяевами строго запрещены. Однако и Оля, дочка Сергея, тоже не относится формально к своему новому водителю и находит в нем родную душу. Пока супруги Сергея мысленно делят наследство, вокруг них разгораются нешуточные страсти, за которыми с удивлением и непониманием будут наблюдать работники дома.

Производством сериала занималась компания Good Story Media («Реальные пацаны», «Физрук», «Кафе «Куба», «Иванько» и др). Генеральные продюсеры проекта — Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, креативные продюсеры — Марина Никольская «Кафе «Куба», «Филфак») и Алексей Малышев («Кафе «Куба», «Улица»), Анна Борисова («С нуля», «Улица»), Сергей Куваев и Наталия Вагонова («Солдатки»). В авторской комнате: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев, Антон Зайцев, Павел Суитин. Режиссеры-постановщики: Влад Николаев, Анна Лобанова, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

Марина Никольская, креативный продюсер, соавтор сценария: «Наша история — своего рода терапия для всех, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. Это классическая мелодрама, но с визуальным апгрейдом. Здесь присутствует и сказочный нарратив, и социальная подоплека — конфликт бедных и богатых, но при этом сама история светлая и добрая, ориентированная на широкого зрителя. Мы привлекли очень разноплановый каст — от звездных актеров до совершенно новых лиц. За всеми героями очень интересно наблюдать! Возможно кто-то будет больше следить за «взрослой» линией — олигарха Сергея Воронцова в исполнении Александра Самойленко и его жен, которых играют великолепные Анна Снаткина, Алена Хмельницкая и Серафима Соловьева, а кто-то — за молодежной — героями Полины Денисовой, Михаила Сотникова, Саши Стоуна, Ананке Арейру.»

Екатерина Стулова, актриса: «Наш сериал про любовь, и это главное. Про людей, про конфликты отцов и детей, про конфликты бывших жен с бывшими мужьями, про вопрос денег. Социальные конфликты бедных и богатых — это здорово. Мне, конечно, понравилось это предложение, потому что я никогда не играла таких сдержанных женщин. Моя героиня всегда существует в одной эмоции, её невозможно вывести из себя, она очень исполнительна. На фоне моих других ярких персонажей, она без эмоциональных проявлений. Мы можем только догадываться, маска это или характер».