Телеканал «Россия» покажет новое шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг»

19 июля в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), сообщает пресс-служба телеканала.

В этот вечер зрители увидят Сергея Лазарева и Николая Баскова, которые отправятся в путешествие по городам России в поисках новых талантов.

Вместе с музыкальными экспертами из сотни они будут выбирать лучших исполнителей, чтобы продемонстрировать их талант всей стране. Те, кто пройдёт «Народный кастинг», получат уникальную возможность принять участие в новом, шестом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!».

В шоу прозвучат суперхиты разных жанров и эпох в исполнении конкурсантов, мечтающих о большой сцене. Это будут как сольные исполнители, так и дуэты и коллективы. За полторы минуты участникам предстоит продемонстрировать свой талант и харизму, чтобы покорить сердца десяти музыкальных экспертов.

Как обычно, члены жюри будут поддерживать понравившиеся выступления, нажимая на кнопку и отдавая свой голос конкурсанту. Чтобы пройти дальше по пути к новому сезону, вокалистам необходимо тронуть сердце каждого эксперта и набрать все десять голосов. Лучшие участники пройдут в следующий этап и получат шанс побороться за Кубок шоу и денежный приз.

Сергей Лазарев отмечает, что главная задача каждого конкурсанта — выйти на сцену и максимально проявить себя, не пытаясь понравиться жюри. Участникам будет непросто, ведь они должны произвести впечатление на десять экспертов одновременно. Заявок было очень много, но отбор пройдут только самые лучшие.

Для зрителей это будет ещё более интересное шоу, ведь с каждым сезоном участникам становится всё труднее проходить отбор, но это только добавляет интриги и азарта.

Вот вам небольшой секрет: в «Народном кастинге» жюри будет требовательным, но некоторым участникам, которые не смогли побороть волнение на сцене, дадут шанс исполнить ещё одну композицию и попытаться пройти дальше.

У каждого начинающего артиста есть уникальная возможность вживую услышать советы и критику от мастодонтов шоу-бизнеса и определить правильный курс своего творческого пути. А это — дорогой и редкий подарок!

Николай Басков говорит: «Популярное шоу „Ну-ка, все вместе!“ — уже пять громких и успешных сезонов в эфире телеканала „Россия“! Поклонники этого проекта с нетерпением ждали нашего приезда в свои города. Для вокалистов это возможность воочию получить мастер-класс от профессионалов, спеть для нас и ухватить удачу за хвост. Нам с Сергеем очень приятно, что мы открываем новые таланты, показываем, насколько богата наша Россия людьми, которые живут музыкой и хотят посвятить себя этому непростому, но прекрасному ремеслу».

Среди членов жюри: Этери Бериашвили, Олег Влади, Ирина Ортман, Ева Власова, Арсений Бородин, Олеся Евстигнеева, Андрей Солод, Ирина Олифер, Николай Ерохин, Григорий Юрченко, Алина Яровая. Каждый из них не случайно занял это кресло. В десятке экспертов — артисты разных музыкальных жанров: поп-музыки, народного, эстрадно-джазового и академического вокала, а также педагоги, дирижёры и композиторы.

Съемки кастингов длились около двенадцати часов каждый, было принято более 10 000 заявок со всей России и из них прослушано педагогами по вокалу почти 4000 претендентов, до членов жюри дошли свыше 500 человек. Зрители телеканала «Россия» увидят 5 отборочных туров, прошедших в Москве, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе. Но география участников намного шире, ведь на кастинги съехались таланты со всей России и не только!

Информация и фото: телеканал «Россия».