Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Майор и Меймун»

В Туапсе завершились съёмки комедийного детектива телеканала НТВ «Майор и Меймун» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

В центре истории – необычный тандем полицейских: капитан юстиции Майоров и ручная обезьянка Меймун рука об лапу борются с преступностью на Черноморском побережье. Главные роли в картине исполнили актёр театра и кино Егор Долгополов и обезьянка-блогер Чита.

Майор – это не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова (Егор Долгополов). Воспитывал будущего блюстителя порядка дед – легендарный опер Союза, который всегда жил работой. У внука – всё ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки – всё на своих местах, дни расписаны по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довёл до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют на время в Туапсе. На новом месте работы у него появляется необычный напарник – ручная обезьянка Меймун, гроза преступности на побережье.

Роль необычного полицейского досталась актрисе из Самары – обезьянке Чите. Как и остальные артисты, она проходила кастинг, чтобы сняться в сериале.

Владимир Новиков, дрессировщик: «В проект «Майор и Меймун» нас порекомендовал один из подписчиков, у него тоже есть обезьянка, но она пока не была готова к таким приключениям. Мы приехали на кастинг, где Чита проявила все свои способности. Она в первый раз увидела актёра, тоже кандидата на роль, и сразу начала с ним работать: подходила к нему, дёргала за руку, пила воду, когда он давал ей стакан. Ещё Чита должна была покопаться в вещдоках и достать именно флешку. Со всеми заданиями она справилась, понравилась продюсерам и режиссёрам своим умением быстро воспринимать информацию, действовать по ситуации, взаимодействовать с людьми».

Майору и Меймуну предстоит не только раскрыть рядовые преступления, но и вступить в противостояние с авторитетным бандитом Жоржом. Не обойдётся и без романтики, а также эпичных экшен-сцен, в том числе в исполнении обезьянки.

«Чита уже 11 лет живёт у нас в семье, и за это время то ли я научился говорить на обезьяньем языке, то ли обезьяна выучила человеческий. У меня получается ей объяснить, что надо сделать, но это всё происходит на подсознательном уровне, я не профессиональный дрессировщик. Я просто ей говорю: «Чита, надо это, это и это!» А она берёт и делает. На съёмках были маршруты, по которым она должна была ходить. Практически всё получалось с первого раза. Но была и проблема: её пугало световое оборудование, камера – всё время что-то над ней висело. Кроме того, её постоянно окружала толпа людей. Поначалу она просто не понимала, что происходит. Однако спустя несколько дней Чита осознала, что на съёмочной площадке безопасно, перестала реагировать на свет, камеру, людей и сделала то, для чего её пригласили», – рассказал Владимир Новиков.

Со временем Чита привыкла к тяжелому съёмочному режиму и даже начала получать удовольствие: в Туапсе гораздо больше солнечных дней, чем на её родине, в Самаре. Кстати, большую часть второстепенных и эпизодических ролей в проекте исполнили актёры Краснодарского края.

Макс Кубринский, режиссёр: «Костяк главных героев проекта – это московские актёры, а персонажи, которые появляются на одну серию – это артисты местных театров из Туапсе, Краснодара, Сочи. Это вносит свои неповторимые краски, конечно, мы немного разные, техники и понимание актёрской правды отличаются, но это добавляет жанровости и остроты. Это кино для семейного просмотра, очень тёплое и душевное, про человеческие отношения, любовь, про то, что всё будет хорошо. Зрители сериала увидят солнце и пальмы, маленькую смышлёную обезьяну, которая помогает расследовать преступления, а также очень колоритную и харизматичную компанию оперов, которые, я думаю, запомнятся своей открытостью, жизнелюбием и даже наивностью в каких-то вопросах».