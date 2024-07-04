Телеканал НТВ приступил к съёмкам новой остросюжетной драмы

В Минске стартовали съёмки новой остросюжетной драмы НТВ «Один за всех» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

История развернётся вокруг простого и честного парня Ильи Аверьянова, который, пытаясь понять, кто виновен в гибели отца, оказывается втянут в борьбу за власть между мэром города и криминальными авторитетами. Главному герою предстоит объединить горожан, чтобы покончить с коррупцией и беспределом и дать отпор «вожакам» города. Главную роль в картине исполнит актёр театра и кино Владимир Верёвочкин.

После долгих лет разлуки с отцом, бывшим полковником полиции, который неожиданно пропал, Илья Аверьянов (Владимир Верёвочкин) возвращается в родной городок Вогжаны. Выяснятся, что отец погиб. Илья уверен, что это был не несчастный случай, но доказать свою правоту не может: город погряз в коррупции и преступности, а он со своей правдой и справедливостью только мешает местной власти. Мэр Вогжан Губарев (Филипп Азаров) оказывается втянут в преступный сговор по обороту запрещённых веществ и торговле оружием. Между ним и его братом – бандитом по прозвищу Губан (Максим Брагинец), который убеждён, что власть в городе принадлежит ему, – разгорается борьба за авторитет и влияние, от которой неизбежно страдают местные жители.

Сергей Гиргель, режиссёр-постановщик: «Для меня главный герой сериала Илья Аверьянов достаточно интересен сам по себе, в какой-то мере именно этот персонаж поначалу и заинтересовал меня. Илья не может не вмешаться в происходящее в городе и всеми силами пытается изменить ситуацию в лучшую сторону, ведь смириться для него – значит предать память отца, который, будучи полковником полиции, погиб, защищая закон. Сложность положения главного героя ещё и в том, что он хочет наказать зло как раз в рамках закона, но это, к сожалению, получается у него не всегда. Мучительный вопрос о том, нужно ли вмешиваться в положение вещей, к которому все привыкли, или же не стоит нарушать уже устоявшиеся представления о добре и зле, в которых добро находится в меньшинстве, преследует героя на протяжении всей картины. Мы стремимся сделать больше, чем предполагает телевизионный формат «бей-беги», поэтому картина будет наполнена психологизмом и сочувствием к героям, которые запутались в обстоятельствах и прямо за ними идут ко дну».

Местные жители не верят, что город может жить по закону, поэтому Илья решает изменить ситуацию и доказать землякам, что только объединившись можно противостоять злу. Поначалу Аверьянова в его борьбе с несправедливостью и беспределом никто не поддерживает, а симпатию к нему испытывают только сбежавшая от мужа-деспота медсестра Галина (Светлана Смирнова-Марцинкевич) и подросток Коля, который подрабатывает в мастерской, оставшейся от отца Ильи. Но постепенно настрой жителей меняется, и Илья в своём желании очистить Вогжаны от засилья беззакония обретает новых соратников.

Светлана Смирнова-Марцинкевич, исполнительница роли медсестры Галины: «Моя героиня Галина по образованию врач, у неё есть взрослая дочь, с которой они сбежали от трудностей прошлой жизни и теперь скрываются в маленьком городке. Живут спокойно, без каких-то особых потрясений, до момента пока в дом по соседству не заезжает Илья Аверьянов. Мне очень понравился сценарий: он держит в напряжении на протяжении всей истории, любопытно наблюдать за отношениями главных героев. На мой взгляд, главная тема сюжета – это давно забытые моральные качества, такие как честность, обострённое чувство ответственности, порядочности и верности долгу. Это и продемонстрирует главный герой Илья Аверьянов. Он борется за правду и своим желанием добиться справедливости будет заряжать людей вокруг, которые боятся по какой-то причине озвучивать свои мысли и показывать искренние чувства».

«Сериал «Один за всех» рассказывает историю о том, как один неравнодушный человек в своем горячем стремлении призвать преступников к ответу способен преодолеть тотальное недоверие местных жителей и восстановить справедливость во всём городе. Можно сказать, что главная идея проекта в том, что торжество зла, природа которого кроется в неверии, начинается с равнодушия окружающих: местные жители даже и не надеются, что их может объединить идея, и что в самые трудные минуты их не предадут те, чьи взгляды и устремления они разделяют. Мысль о том, что зло не должно оставаться безнаказанным, иначе оно превратится в зло абсолютное, актуальна во все времена. Да и мне самому она очень близка. Я думаю, что, только объединившись вокруг высокой идеи гуманитарных традиционных ценностей, можно противостоять вызовам современности, с которыми приходится сталкиваться сегодня,» – делится Сергей Гиргель.