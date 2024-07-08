Телеканал НТВ приступил к съёмкам детектива «Краш»

В Санкт-Петербурге начались съёмки нового детективного сериала «Краш» (16+) с Юрием Дейнекиным в главной роли. Об этом сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Главный герой сериала — Сергей Крашенников, известный как Краш, — прирождённый гонщик и талантливый автомеханик. Однажды он становится водителем полицейского автомобиля. Теперь вместо ночных гонок по городу он занимается текущими делами и расследует страшную аварию, в которой погибли родители его девушки.

Сергей Крашенников по прозвищу Краш — бессменный победитель ночных любительских гонок. Однажды после очередного триумфа он решает прокатиться по ночному городу вместе со своей девушкой Таней. Во время поездки они становятся свидетелями страшной аварии. Влюблённые решают скрыться с места происшествия. Позже выясняется, что в автокатастрофе погибли родители Тани — известный бизнесмен Валентин Павлов и его супруга.

Виновным признают водителя второй машины. Однако Таня винит во всём Краша и вычёркивает его из своей жизни.

Юрий Дейнекин, исполнитель роли Сергея Крашенникова, рассказал о своём персонаже: «Мой герой — настойчивый, рискованный и временами импульсивный парень, который живёт по справедливости и „пацанским“ понятиям о дружбе и долге. Он защищает слабых и противостоит злу».

После происшествия Краш бросает институт и уходит в армию, а позже устраивается на работу водителем полицейской машины. Он хочет выяснить, что произошло в ту роковую ночь, и вернуть Таню. Любовь к скорости побуждает его прокачивать машину до состояния гоночного болида. Краш успешно помогает следователям с текущими делами, поэтому ему предлагают вступить в ряды правоохранительных органов.

Вскоре полиция начинает подозревать, что за всеми недавними преступлениями стоит одна и та же организованная банда. Крашу предстоит во всём разобраться и вывести преступников на чистую воду.

Режиссёр Александр Калугин рассказал о съёмках сериала: «Будет сцена в стиле „гонка на выживание“, где можно вышибать, зажимать, разбивать машину противника, главное — доехать до финишной черты первым. В экшн-сценах примут участие сами актёры, но какие-то опасные и сложные трюки, безусловно, будут выполнять каскадёры и профессиональные гонщики. Актёры молодые и рвутся в бой, но безопасность — прежде всего».

В проекте показаны разные социальные пласты и поколения. Будет много динамичной музыки, чтобы всё, особенно гонки, смотрелось максимально органично. Зрители запомнят сериал и захотят продолжения, уверены авторы проекта.

Фото: PR НТВ