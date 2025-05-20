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Фото: НТВ
Фото: НТВ
Кино и ТВ

Телеканал НТВ начал съёмки детективного сериала о новых территориях России

Алексей Самохин

Телеканал НТВ приступил к съёмкам остросюжетного детектива «Новая земля» (16+), главную роль в котором исполняет Александр Константинов. Это первый проект канала, действие которого разворачивается на территории нового субъекта Российской Федерации. Главный герой — бывший оперативник Тимофей Забелин — возвращается в Бердянск, где ему предстоит жить и работать по новым правилам.

Тимофей Забелин (Александр Константинов), сотрудник уголовного розыска в отставке, приезжает на юг Запорожской области — в Бердянск. Он быстро понимает, что оказался в совершенно другом мире. Здесь всё отличается от привычной жизни: почти нет уличных камер наблюдения, а проверка автомобиля на наличие взрывчатки становится ежедневной рутиной. Задержание хулигана может обернуться перестрелкой с применением тяжёлого оружия, а выезд на место преступления — засадой диверсантов.

Телеканал НТВ начал съёмки детективного сериала о новых территориях России Тимофей Забелин (Александр Константинов), сотрудник уголовного розыска в отставке, приезжает на юг Запорожской области — в Бердянск. Он быстро понимает, что оказался в совершенно другом мире.
Александр Константинов, фото: НТВ

Александр Константинов, исполнитель главной роли:

«Мой герой — неоднозначный персонаж. Отчасти он похож на меня: я тоже родом с юга. Он возвращается домой спустя долгое время. Эта территория стала новой не только для него, но и для местных жителей, и для тех, кто сюда недавно переехал. Получается, что эта земля — новая для всех. Для моего героя, несмотря на то, что он родился здесь, это место становится новым домом — с другими людьми и другими правилами. Он пытается понять, что происходит вокруг, и найти своё место в этих новых условиях. Для меня, как и для моего персонажа, эта тема очень острая и важная. Я хочу раскрыть её так, чтобы самому лучше понять происходящее и сделать образ как можно глубже».

Режиссёром-постановщиком проекта стал Михаил Вассербаум, ранее работавший с Константиновым над сериалом «Комитет».

«Я с удовольствием приступаю к новому проекту. У нас собралась отличная команда — многие уже работали вместе, и все настроены на результат. Очень приятно снова встретиться на съёмочной площадке с Александром Константиновым: он талантливый актёр, с которым легко и комфортно работать. Обстановка тоже вдохновляет — живописные южные пейзажи, море, свежий воздух. Снимать в таком красивом месте — настоящее удовольствие, хоть и понимаю, что лето будет жарким. Но мы уже не раз справлялись с трудными условиями и готовы к этому», — поделился Михаил Вассербаум.

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