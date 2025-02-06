Телеканал «Мяч» покажет сериал «Пацаниньо»

Серия короткометражек об игроках любительской команды «Амкар ФМЛ» выйдет на телеканале «Мяч», сообщает пресс-служба «Триколора».

«Пацаниньо» (18+) — документальный сериал об «изнанке» любительского футбола и искренней любви к этому виду спорта. В одной команде собрались профессиональные игроки, футбольные фанаты, сотрудники клуба ФК «Амкар Пермь» и представители пермского шоу-бизнеса. Руководит этой дружной бандой тренер без опыта. Вместе они придерживаются бразильской философии игры «Жого Бонито» («Играй красиво») и расскажут зрителям о нелегком пути к победе из первых уст.

Проходя тур за туром зимнего Кубка ФФПК, футболисты для себя и зрителей попытаются найти ответ на вопрос: способна ли позитивная атмосфера в команде и философия «Жого Бонито» компенсировать недостаток футбольных навыков?

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«Реалити-влог про настоящих пермских парней покажет реальность без прикрас и никого не оставит равнодушным. В каждой серии зритель будет знакомиться с одним из героев и наблюдать за курьезами, происходящими в мире провинциального любительского футбола. Здесь уральский колорит встречается с бразильской философией: уживутся ли яркие финты в суровом уральском футболе и возможно ли существование медиакоманды без скандалов?» — говорит генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Премьера сериала «Пацаниньо» состоится 7 февраля на телеканале «Мяч», он будет выходить по пятницам в 21:00 по московскому времени. Телеканал «Мяч» доступен клиентам «Триколор» на спутнике и онлайн. На сайте kino.tricolor.ru эфир канала может смотреть любой желающий бесплатно и без регистрации. Также канал «Мяч» входит в состав кабельных операторов во многих городах России.