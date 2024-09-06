Telegram изменил политику модерации после задержания Дурова во Франции

Мессенджер Telegram обновил свою политику, позволив пользователям сообщать модераторам о незаконном контенте в частных группах. Об этом говорится в обновленном разделе FAQ на сайте сервиса. Ранее администрация мессенджера утверждала, что не обрабатывает запросы, касающиеся приватных чатов и групп, пишет РБК.

Согласно новым правилам, во всех приложениях Telegram теперь есть кнопка «пожаловаться», с помощью которой пользователи могут отправить жалобу на неподобающий контент всего в несколько нажатий. Для этого нужно выбрать сообщение, удерживать его и вызвать всплывающее меню с этой опцией.

Как показывают сохраненные копии страницы FAQ, изменения в политику были внесены менее чем сутки назад. Еще 5 сентября в разделе говорилось, что администрация не занимается модерацией приватных чатов.

Изменения связаны с претензиями французских властей к основателю Telegram Павлу Дурову. Дуров был задержан в Париже 24 августа по обвинению в недостаточной модерации контента, касающегося наркоторговли и детской порнографии. Через четыре дня его отпустили под залог с запретом покидать Францию. Власти страны настаивают на усилении контроля за контентом внутри мессенджера.

Кроме того, ситуацией с безопасностью в Telegram обеспокоены и власти Южной Кореи, расследующие распространение порнодипфейков в частных группах. По утверждению полиции, платформа не раскрыла данные об аккаунтах, причастных к распространению запрещенного контента.

Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции. Он заявил, что власти могли связаться с ним через несколько каналов, включая электронную почту или консульство в Дубае. Дуров также подчеркнул, что одной из его целей станет решение проблемы использования Telegram преступниками.