Tele2 улучшила связь в Рязани и во всех регионах присутствия – итоги 2023 года

Tele2 подводит результаты технического развития по итогам 2023 года. Компания установила более 6000 базовых станций по стране, улучшила голосовую связь и интернет во всех 69 регионах, а также завершила масштабный проект по обеспечению интернетом московского и петербуржского метрополитенов.

Обеспечение доступной и стабильной связи остается одной из главных стратегических задач Tele2. В течение 2023 года оператор беспрерывно работал над улучшением связи во всех регионах присутствия: модернизировал оборудование и устанавливал новое, проводил рефарминг (перераспределение частот), обеспечивал связью новые объекты и улучшал связь внутри крупных зданий и торговых центров. Помимо этого, компания продолжила проекты по устранению цифрового неравенства, развитию сети связи в малых населенных пунктах и точечному улучшению покрытия. Так, в рамках долгосрочной программы развития Tele2 обеспечила широкополосным доступом в интернет 254 малых населенных пунктах, где проживает от 500 до 2000 человек.

В регионах присутствия за прошедший год Tele2 установила более 6000 базовых станций. Из них 2829 – в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства «Ростелекома» (проект УЦН 2.0). Tele2 выступает центром компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям. Так за 2023 год Tele2 установила в макрорегионе «Центр» 263 базовые станции, большая часть которых в Тверской области. Здесь оператор впервые обеспечил услугами связи 65 деревень и сел – это наивысший показать среди центральных регионов. В Смоленской – 34, в Калужской – 29, во Владимирской – 25, в остальных областях практически такие же результаты.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Сегодня стабильная связь и интернет играют большую роль в нашей жизни – мы смотрим фильмы, общаемся, прокладываем маршруты в навигаторе, записываемся к врачу, работаем. И главное, что это доступно даже в небольших населенных пунктах. За прошедший год мы улучшили сеть как в крупных городах и поселках, так и в маленьких деревнях и селах, проведя работы в 155 районах Центральной России, а всего их 206. Это важно для всех – местных жителей и туристов, которых становится все больше. Поэтому мы также увеличиваем скорость интернета на федеральных трассах, что делает путешествие более комфортным не только в месте пребывания, но и в дороге».

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280.

erid: 2VtzqvWT9Lt