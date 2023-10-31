Tele2 расширила покрытие в 7 районах Рязанской области и увеличила скорость мобильного интернета в Рязани, Рязанском районе и Рыбном

3000 жителей рязанских сел и деревень впервые получили доступ к мобильной связи.

С начала 2023 года компания обеспечила связью жителей еще 15 малых населенных пунктах Рязанской области, где ранее не было стабильного сигнала операторов, а также значительно увеличила пропускную способность сети в областном центре и самых быстрорастущих по интернет-трафику локациях.

Технические специалисты Tele2 непрерывно анализируют работу сети и на основании полученных данных проводят необходимые работы. В результате удается предоставлять жителям высокое качество интернета 4G и усиливать сигнал в тех местах, где это нужно жителям.

Так, в этом году качественные услуги связи впервые стали доступны для около 3000 жителей из отдаленных сел и деревень региона. Это: Веряево Пителинского района, Кущапино Кадомского района, Стубле Михайловского района, Романцево Рыбновского района, Малинки Михайловского района, Енкаево Кадомского района, Шостье Касимовского района, Шевырляй Шацкого района, Жокино Захаровского района, Павловка Александро-Невского района, Новософьино Шацкого района, Лесная поляна Шацкого района, Лубяники Касимовского района, Муратово Шиловского района.

Это стало возможным благодаря проекту по Устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), который реализует Минцифры Рязанской области совместно с «Ростелекомом», а Tele2 в нем выступает в качестве центра компетенций. Российский оператор отвечает за планирование архитектуры сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства инфраструктуры.

Кроме этого Tele2 модернизировала оборудование для увеличения пропускной способности сети в Канищево, в районе Южной окружной дороги и Южного промузла, в Рязанском районе, в городе Рыбное. Это позволит абонентам без проблем скачивать контента даже при постоянно растущем объеме трафика в сети.

Напомним, в Рязанской области услуги Tele2 доступны для более 99% жителей Рязанской области. При этом компания продолжает работы по расширению покрытия и совершенствованию существующей сети.

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