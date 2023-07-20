Четверг, 20 июля, 2023
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Tele2 проанализировала, какими сервисами онлайн-знакомств пользуются россияне

7info 2

Российский оператор мобильной связи проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder, на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказалось 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня.

По итогам июня аудитория клиентов оператор распределилась следующим образом: большинство пользователей выбирают Mamba – 58%, далее идет Loveplanet – 22%, 12% обращаются к Love.mail.ru. Доля клиентов Tinder в мае и июне оставалась неизменной – на уровне 5%.

Если анализировать все 100% пользователей ресурсов знакомств, то 67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba. 17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet. На платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория – 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщин приходится 9%. Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% – мужской, аналогичная картина у Drugvokrug – по 3% среди мужчин и женщин. В Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.

Наиболее активно к сервисам знакомств обращаются люди в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 55 лет. Причем доля мужчин преобладает в обеих группах: мужчин в возрасте от 35 до 44 на 44% больше, чем женщин, в возрастной группе от 45 до 55 лет доля мужчин преобладает на 22%.

В исследование вошли: love.mail.ru, loveplanet.ru, mamba.ru, pure.dating, tinder.com, drugvokrug.ru.

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