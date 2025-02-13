Тейлор Лотнер станет охотником на оборотней в новом сериале Amazon

Американский актер Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в саге «Сумерки», возвращается на экраны в новом проекте от Amazon. На этот раз он сыграет охотника на оборотней в сериале, производством которого займется студия Tornate, создавшая популярный анимационный сериал «Конь БоДжек».

О чем сериал?

Согласно официальному синопсису, сюжет будет вращаться вокруг самого актера:

После завершения «Сумерек» Тейлор Лотнер исчез из поля зрения публики.

Фанаты строили догадки, а медиа выдвигали теории, но правда оказалась шокирующей.

Лотнер не просто взял паузу в карьере — он стал охотником на оборотней.

Оказалось, что слава актера привлекла внимание тайного общества охотников на оборотней, которым потребовался его уникальный опыт, полученный во время съемок «Сумерек». Теперь Лотнер вынужден вести двойную жизнь: днем он полузабытый голливудский актер, а ночью — воин, сражающийся со сверхъестественными силами.

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Самая большая ирония заключается в том, что Лотнеру предстоит сражаться с теми, кого он когда-то считал своими «сородичами» — оборотнями.

Что известно о производстве?

Студия Tornate, известная по «Коню БоДжеку», отвечает за создание сериала.

Проект обещает быть смелым и необычным, с элементами черного юмора и мета-нарратива.

Почему это интересно?

Возвращение Тейлора Лотнера в образе, связанном с оборотнями, — это не только ностальгия для фанатов «Сумерек», но и свежий взгляд на жанр фэнтези. Сериал может стать хитом благодаря оригинальной идее, ироничному подходу и участию популярного актера.

Остается ждать дополнительных подробностей о проекте и его премьере.