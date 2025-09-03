Технологические компании показывают самую высокую динамику роста среди МСП — Малков

Губернатор Павел Малков прокомментировал результаты работы по оказанию господдержки малым технологическим компаниям в Рязанской области.

Глава региона напомнил о том, что в апреле стартовал прием заявок по программе льготного кредитования малых технологических компаний. Эти средства можно направить на развитие бизнеса: модернизацию производства, закупку оборудования, участие в тендерах, зарплаты сотрудникам и другие задачи, которые помогают расти высокотехнологичным предприятиям. Программу реализуют Минэкономразвития России и Корпорация МСП.

Павел Малков подчеркнул: «Именно технологические компании показывают самую высокую динамику роста среди МСП. А те, кто получает господдержку, развиваются еще быстрее. В Рязанской области четыре технологические компании уже воспользовались льготной программой. Они занимаются производством оборудования для «умных» домов, систем автоматизированной тепловой обработки пищи, блоков управления лифтовым оборудованием и компонентов для полимеров. Благодаря поддержке их совокупная выручка выросла на 42%. Каждая такая компания вносит вклад в развитие российской промышленности и формирование её облика будущего».