Техникумы и колледжи Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов

В Рязанской области стартовала приёмная кампания в колледжи и техникумы. Об этом сообщает минобразования региона.

В 2023 году набор открыт в образовательные кластеры «Машиностроение» на базе Рязанского колледжа электроники и «Туризм и сфера услуг», основная площадка которого – Рязанский технологический колледж. Специалистов также готовят Касимовский нефтегазовый колледж, Рязанский автотранспортный техникум имени С.А. Живаго, Сараевский многофункциональный колледж, Клепиковский технологический техникум, Спасский политехнический техникум, Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, Касимовский техникум водного транспорта и Новомичуринский многоотраслевой техникум.

Подать документы на обучение можно до 15 августа.

Учреждения среднего профессионального образования (СПО) принимают документы от абитуриентов по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

Цель проекта — создать в системе СПО принципиально новую отраслевую модель подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики. «Профессионалитет» входит в число стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Акцент сделан на практическом обучении по самым востребованным и перспективным направлениям для последующего трудоустройства выпускников.