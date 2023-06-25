Воскресенье, 25 июня, 2023
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Технический запуск фонтана состоялся в Торговом городке Рязани

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Артёма Никитина

В воскресенье, 25 июня, в Торговом городке прошёл технический запуск фонтана. Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин назвал это знаковым событием для проекта.

Пуск прошёл штатно — новые фильтры, насосы и остальное оборудование хорошо показали себя в деле. Официальный запуск запланирован на следующие выходные.

Фонтан был центральным объектом с самого открытия выставочной территории в 1955 году. Причём он выполнял не только эстетическую функцию — в дни ярмарок в него запускали живого карпа для продажи.

В 90-е годы фонтан был почти полностью разрушен. Его воссоздавали с нуля, однако строго в общей архитектурной стилистике Торгового городка. Сейчас он максимально приближен по своему внешнему виду к первоначальному.

Технический запуск фонтана состоялся в Торговом городке Рязани

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