Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста будет готов в октябре

Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста через Оку подготовят к октябрю. Об этом во вторник, 5 августа, на заседании правительства Рязанской области сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.
29 июля на мосту вышел из строя один из семи деформационных швов. Движение по полосе, где он расположен, пришлось перекрыть, что вызвало недовольство у горожан. Временное решение — металлическая накладка на повреждённый шов — позволило восстановить проезд, но с ограничением скорости до 20 км/ч.
Губернатор Павел Малков подчеркнул необходимость информирования жителей.
В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.
От стабильной работы этого энергообъекта зависит электроснабжение населения и предприятий региона, а также передача мощности между энергетическими системами Московской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Липецкой областей.
По словам отца мальчика, его сын возвращался с прогулки, поскользнулся и упал вниз из-за некачественно сделанных перил. При падении юный рязанец ударился головой о плиту, сейчас он в больнице с сотрясением мозга.
По сюжету главный герой Андрей Кораблёв вновь оказывается втянут в опасное расследование: ему предстоит раскрыть тайны родного края и противостоять преступному гению, который управляет городом и побережьем.