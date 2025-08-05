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Транспорт и дороги

Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста будет готов в октябре

Алексей Самохин
Скриншот видео

Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста через Оку подготовят к октябрю. Об этом во вторник, 5 августа, на заседании правительства Рязанской области сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«С 20 августа начнём ежегодный мониторинг, и уже к 20 октября специалисты представят технические рекомендации. В прошлом году отчёт за 2024 год ввёл ограничения: скорость движения была снижена до 50 километров в час, были установлены требования по соблюдению дистанции», – уточнил Супрун.

29 июля на мосту вышел из строя один из семи деформационных швов. Движение по полосе, где он расположен, пришлось перекрыть, что вызвало недовольство у горожан. Временное решение — металлическая накладка на повреждённый шов — позволило восстановить проезд, но с ограничением скорости до 20 км/ч.

Губернатор Павел Малков подчеркнул необходимость информирования жителей.

«Необходимо активнее разъяснять людям, что происходит. В разговорах я часто слышу: “Там плохое покрытие, нужно его заменить — и всё наладится”. К сожалению, это не так. Мост уже много лет находится в предаварийном состоянии, и его техническое состояние продолжает ухудшаться. Мы должны удерживать его работоспособность насколько возможно. Введены ограничительные меры, и, вероятно, будут новые. Пока не построен новый мост, необходимо максимально вкладываться в мониторинг, ремонтировать всё, что можно, и держать ситуацию под контролем», – отметил он.

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