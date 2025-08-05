Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста будет готов в октябре

Технический отчёт о состоянии Солотчинского моста через Оку подготовят к октябрю. Об этом во вторник, 5 августа, на заседании правительства Рязанской области сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун.

«С 20 августа начнём ежегодный мониторинг, и уже к 20 октября специалисты представят технические рекомендации. В прошлом году отчёт за 2024 год ввёл ограничения: скорость движения была снижена до 50 километров в час, были установлены требования по соблюдению дистанции», – уточнил Супрун.

29 июля на мосту вышел из строя один из семи деформационных швов. Движение по полосе, где он расположен, пришлось перекрыть, что вызвало недовольство у горожан. Временное решение — металлическая накладка на повреждённый шов — позволило восстановить проезд, но с ограничением скорости до 20 км/ч.

Губернатор Павел Малков подчеркнул необходимость информирования жителей.