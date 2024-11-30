Техэксперт Казаков развеял мифы о правильной зарядке телефона

В процессе зарядки телефона можно допустить множество ошибок, которые со временем могут привести к тому, что аккумулятор вашего устройства перестанет работать должным образом. О самых распространенных мифах о зарядке современных гаджетов, в которые продолжают верить пользователи, Газете.Ru рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

Миф 1: Аккумулятор нужно полностью разряжать

Существует устойчивое мнение, что аккумулятор необходимо периодически разряжать до нуля. Считается, что это продлевает срок службы батареи или каким-то образом «перекалибрует» ее.

«Это могло быть актуально для старых типов аккумуляторов, но современные литий-ионные батареи в этом не нуждаются. Напротив, лучше всего поддерживать уровень заряда в пределах 20–80%. Это наиболее благоприятные условия для долгой работы смартфона», — пояснил Казаков.

Миф 2: Использовать только оригинальное зарядное устройство и кабель

Другой распространенный миф гласит, что нужно заряжать устройство только оригинальными аксессуарами.

«Хотя низкокачественные зарядные устройства и кабели действительно могут стать причиной проблем, таких как повреждение гаджетов, поражение электрическим током или даже возгорание, существует множество качественных сторонних аксессуаров от проверенных производителей. Они не только не уступают оригинальным зарядным устройствам, но и значительно дешевле аксессуаров, которые продают техногиганты, такие как Apple и Samsung», — отметил эксперт.

Миф 3: Беспроводная зарядка вредна для устройства

Некоторые считают, что использование беспроводной зарядки опасно для гаджета. Однако механизмы современных беспроводных зарядных устройств тщательно контролируют подаваемую мощность, чтобы обеспечить безопасный процесс зарядки.

Тем не менее, беспроводная зарядка работает медленнее, чем обычная проводная, и может перегревать устройство, особенно если оно находится в чехле.

Миф 4: Нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Многие пользователи боятся оставлять смартфон на зарядке на ночь, считая, что он достигнет 100% заряда, а затем начнет «перезаряжаться», что повредит аккумулятор.

«На самом деле современные устройства оснащены специальными оптимизирующими технологиями, которые прекращают процесс зарядки, как только батарея достигает 100%. Это защищает аккумулятор от износа», — подчеркнул Казаков.

Миф 5: Перед зарядкой нужно полностью разрядить телефон

Еще одно заблуждение заключается в том, что телефон нужно полностью разрядить перед очередной зарядкой.

«Это было актуально во времена никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных батарей, но современные смартфоны оснащены литий-ионными и литий-полимерными аккумуляторами, для которых это не имеет значения. Старые никель-центрические батареи действительно могли “забывать” свою полную емкость, если их не разряжали полностью перед зарядкой. Но литий-ионные батареи не обладают таким эффектом. Более того, разрядка до 0% снижает напряжение батареи и создает дополнительную нагрузку при следующей зарядке», — резюмировал Казаков.