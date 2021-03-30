Театры Рязани отметили свой профессиональный праздник космическим шоу

Большой театральный капустник прошел на сцене Театра Драмы 27 марта, в Международный день театра. В этом году сам праздник – юбиляр. Ему исполнилось шестьдесят лет. Ровно столько же, через две недели, исполнится и первому полету человека в Космос. Это совпадение определило выбор темы. Как именно театральное искусство помогает развивать космические технологии — «военная тайна». Зрителю ее раскрывать не стали, зато сразу пригласили гостей на межпланетную станцию – сцену. Пока ведущие искали способ перезапустить театральный процесс после локдауна, команда каждого театра могла поделиться своими ощущениями от сезона 2019-2020 и фантазиями на заданную тему.

Первое сенсационное заявление сделали авторы шоу. Они раскрыли зрителям тайну пятого элемента. Если четыре основополагающих в формуле — театры Рязани, то энергетический запас обеспечивает зритель. Хранителем легендарного артефакта, по логике сюжета, выступает Министерство культуры и туризма Рязанской области, что лично подтвердил в своем выступлении министр Виталий Попов. Он поздравил собравшихся с праздником, выдал официальное разрешение на межпланетный слет и особо подчеркнул успехи театрального сообщества, значительные, вопреки всем трудностям. В частности, сразу два коллектива, Театр Драмы и Театр Кукол, в этом году номинированы на главную театральную премию страны — «Золотую маску».

По традиции, каждый театр подготовил свою «капусту». Очень разные по эстетике, форме и настроению, но одинаково «фантастические». Кукольники познакомили зрителей с содержимым багажного отсека на межзвездном корабле и представителями нескольких инопланетных рас. ТЮЗ рассекретил команду «мстюзителей», победивших карантин. Музыкальный театр раскрыл тайну «планетарного успеха». Театр драмы поделился «лайфхаками по реанимации зрительского внимания».

В прошлом году Большой театральный капустник был отменен, поскольку двери театров закрылись на карантин. После перерыва праздник прошел при пятидесятипроцентной заполняемости зала. Не удивительно, что лейтмотивом вечера стало пожелание стопроцентной, живой работы. Под занавес коварный «Капитан Zoom» был торжественно отключен, сцену и небо соединила старая-добрая лестница Барона Мюнгхаузена, а сводный театральный хор исполнил новую версию песни «Трава у дома». Как выяснилось, артисты спят и видят полные залы, интенсивные репетиции и регулярные встречи с публикой. И если многие выступления были посвящены воспоминаниям и впечатлениям от карантина, то финал прозвучал как начало нового жизненного этапа.

Новый период Рязанское Региональное отделение СТД РФ начинает в окружении соратников и друзей. В этом году желание поздравить с профессиональным праздником театралов выразили все творческие союзы региона. Союз молодых библиотекарей Рязанской области совместно с Библиотекой им. Горького и Рязанским библиотечным обществом подготовили музыкальное выступление. Подарком от Рязанского отделения Союза художников РФ и Рязанского отделения Союза фотохудожников РФ стала совместная выставка фоторабот Андрея Павлушина и живописных работ Анатолия Степанова «Театр — Космос», которая была открыта в этот вечер в фойе Театра Драмы. На выставке можно увидеть репортажи из закулисья и со спектаклей, портреты театральных деятелей, а так же темперные листы, посвященные космической теме. Экспозиция доступна до 10 апреля. Увидеть ее смогут зрители, которые будут посещать спектакли Театра драмы.

Большой театральный капустник прошел при поддержке доброго друга Рязанского регионального отделения СТД РФ – ПАО Прио-Внешторгбанк. Генеральным информационным партнером стал телеканал ТКР, в эфире которого в ближайшее время можно будет увидеть видеоверсию шоу.



Рязанское региональное отделение СТД РФ выражает глубокую признательность всем партнерам и участникам события.

