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Театр современного танца «Импульс» вернулся с наградами с конкурса в Карелии

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/ddt_rzn

Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель Екатерина Орехова, педагоги Анастасия Бакланова и Виталина Калмынина) с 26 по 29 октября принимал участие во Всероссийском конкурсе хореографического искусства и танцевальных сборах «Рускеальский Экспресс» в Карелии.

В конкурсе приняли участие коллективы из Чехова, Перми, Москвы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Кирова, Иванова, Нефтеюганска, Ефремова, Кирова-Чепецка, Сортавала.

Рязанцы стали лауреатами 2-й и 3-й степени, дипломантами 1-й степени. Коллектив награжден специальным дипломом «За оригинальное художественное воплощение номера» — «Кукушкины дочки».

В ходе проведенных танцевальных сборов каждый ребёнок получил именной сертификат о прохождении мастер-классов от членов жюри.

Театр современного танца «Импульс» вернулся с наградами с конкурса в Карелии
Фото: vk.com/ddt_rzn
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