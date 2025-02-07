Театр на Соборной представил афишу на март

Театр на Соборной представляет свой репертуар на март и зовет всех ценителей театрального искусства насладиться разнообразием спектаклей. В этом месяце зрители смогут посмотреть как захватывающие сказки для детей, так и остроумные комедиями для взрослой аудитории.

«Иваново детство» (12+)

Когда: 1 марта в 18:00

Спектакль рассказывает о печальной судьбе молодого разведчика во времена Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше напоминает поведение взрослого человека. Лишь немногие неравнодушные души — старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — пытаются вернуть мальчику воспоминания о детстве и оградить его от угроз, но все их старания оказываются напрасными: герой, рискуя своим жизнью, отправляется в глубь враждебной территории.

Реклама

Сюжет отражает психологическое состояние ребенка, израненного войной, а также подчеркивает сложные человеческие отношения в тяжелые военные времена.

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 2 марта в 14:00, 19 марта в 10:00 и 12:30

Спектакль повествует о злых волшебниках, которые поглотили потерянное время и стали детьми. А Петя Зубов, ленивый ученик третьего класса, превратился в старика. Ему предстоит собрать остальных заколдованных ребят и успеть вернуть стрелки часов назад до наступления темноты.

«Боинг-Боинг» (18+)

Когда: 2 марта в 18:00, 23 марта в 18:00

Одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений, поставленный более чем в 60 странах мира и заслуженно вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Молодой и востребованный архитектор Бернар, обладая исключительным обаянием и вечно находясь в окружении красавиц-стюардесс, ведет жизнь, полную романов. Однако однажды его тщательно выстроенная система начинает давать сбой, и жизнь Бернара заполняется комичными и непредсказуемыми ситуациями.

«Княжна Мери» (16+)

Когда: 5 марта в 11:00

Спектакль, основанный на повести Лермонтова «Княжна Мери», является частью романа «Герой нашего времени». В нем представлена небольшая промежуток жизни офицера Григория Печорина.

На Кавказском курорте княжна Мери Лиговская, обладая кокетством, становится объектом борьбы двух молодых военных — Печорина и Грушницкого. Эта недостойная игра приводит к тому, что одного она развлекает, а другого приводит к гибели.

Как и в романе, спектакль построен в форме дневника. Когда этот дневник звучит на сцене, он превращается в глубокую и страстную исповедь.

«Ночь перед Рождеством» (12+)

Когда: 6 марта в 11:00 и 19:00

Постановка основана на одной из самых знаменитых повестей Гоголя, повествующей о приключениях кузнеца Вакулы, который, движимый любовью, решается на рискованное соглашение с дьяволом и, что удивительно, выходит из этой дерзкой затеи с победой.

«Семейка Краузе» (16+)

Когда: 7 марта в 19:00

Семейка Краузе состоит из двух энергичных пенсионерок-подруг Греты и Розы, а также их племянников: потратившего все деньги кинопродюсера Роберта и безответственного Эрика — это уже весьма рискованное сочетание. Когда к ним присоединяются неудачливый чиновник, ревнивая невеста и кокетливый полицейский, грезящий о блестящей карьере в кино, начинается настоящий бурный водоворот эмоций и комических ситуаций.

Ограбление, шантаж, пирожки с ядом, неудачные попытки скрыть улики, проблемы с электропроводкой, грозящие кредиторы и настойчивые соседи, забавные переодевания и курьезные недоразумения… Все это накапливается, как снежный ком, интрига накаляется, а вихрь событий захватывает.

«Обыкновенное чудо» (12+)

Когда: 8 марта в 18:00

В усадьбе, где живет маг, который увлечен своей.non-magical женой, появляется юноша с необычным именем Медведь. Маг делится историей о том, как однажды он совершил шалость и превратил молодого медведя в человека. Это превращение будет продолжаться, пока какой-то принцессе не удастся влюбиться в него и не поцеловать. Вскоре в усадьбу входит шумная группа: король, придворные и министры, а также его единственная любимая дочь — принцесса.

«Царевна-лягушка» (6+)

Когда: 9 марта в 14:00

В некотором царстве жил царь, у которого было три сына. Когда пришло время женить их, старшему и среднему достались богатые невесты, а Ивану-царевичу — лягушка. Эта яркая и трогательная сказка расскажет о любви и верности, преодолевающих все преграды.

«Браво, поросята!» (0+)

Когда: 15 марта в 12:00

Сказание о том, как веселые свинки смогли одолеть злого Волка.

Три отважных поросенка — Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф — весело поют и играют на различных музыкальных инструментах. А вот Волк мечтает петь в лесу в одиночестве. Чтобы осуществить это желание, ему необходимо одержать победу над поросятами. И судьба предоставила ему удобную возможность: братья поссорились.

«Коза-дереза» (0+)

Когда: 16 марта в 11:00

В доме деда жила Коза-дереза, настоящая барыня. Она вела себя, как королева, требуя к себе особого внимания и постоянно капризничая.

«Маленькая бабушка» (6+)

Когда: 16 марта в 14:00

Митя, городской мальчик, отправился на летние каникулы к бабушке в деревню и столкнулся с невыносимой скукой. Вокруг не было привычных ему развлечений — ни интернета, ни фастфуда, ни роскошных автомобилей. Ему тяжело находиться рядом с пожилой бабушкой, и она, желая наладить с ним контакт, мечтает: «Как бы здорово было снова стать маленькой хотя бы на один день…». И вот, её желание сбывается!

Когда Митя выходит на прогулку в лес, он попадает в трудную ситуацию. В роли горожанина, он пытается применить свои методы: убрать все, что его окружает, и разжечь костёр, что вызывает недовольство местных обитателей. Но неожиданно к нему на помощь приходит незнакомая, смелая девочка.

«Ревизор» (16+)

Когда: 20 марта в 11:00

Комедия Николая Гоголя является вершиной его творчества в жанре драмы. Пьеса отражает реалии времени, в котором жил автор, высмеивая пороки общества и чиновничество. В «Ревизоре» Гоголь собрал все дурные черты своей эпохи, чтобы наглядно показать, как одно непонимание может вызвать хаос и смех.

«Дюймовочка» (3+)

Когда: 23 марта в 10:00

В теплой швейной мастерской создаются не только прекрасные наряды; здесь также звучат мелодичные, трогательные песни и рождаются удивительные сказочные сюжеты. Одной из таких историй является сказка о маленькой девочке по имени Дюймовочка, которая внезапно оказалась одна в обширном океане жизни. Лишь безграничная материнская любовь и поддержка помогли ей справиться с трудностями, которые встретились на её пути. Ведь материнская любовь сильнее всего на свете!

«Бесприданница» (16+)

Когда: 26 марта в 19:00

Как далеко может зайти человек в своём самомнении? В стремлении быть понятным для себя, но не в желании понять других? Это любовь или страсть, безысходность или каприз, глупость или проницательность? Всё ли можно купить?

«Маша и медведи» (0+)

Когда: 29 марта в 19:00

Жила-была девочка по имени Маша, и она была крайне ленивой. Бабушке помогать ей не хотелось, плести косы было в тягость, застилать свою кровать она не любила, а мыть посуду вызывало у неё неприязнь. Однако ей нравилось лакомиться вкусными пирожками, которые пекла бабушка, и весело проводить время с подругами. Однажды Маша отправилась с друзьями на прогулку в лес и, к своему ужасу, заблудилась. В лесу было страшно, и волки выли в ночи. И вдруг она заметила небольшую избушку. Как же обрадовалась Маша! Но неожиданностью для неё стало то, что этой избушкой владели три медведя.

«Рома, правда и подкасты» (12+)

Когда: 30 марта в 12:00

Рома — обычный старшеклассник, который решает говорить только правду, считая, что в мире слишком много лжи и лицемерия. Это решение ведет к множеству конфликтов с окружающими. Вместе с тем, Рома становится участником настоящей любовной истории, что заставляет его задуматься о своих действиях.

«Гроза» (16+)

Когда: 30 марта в 18:00

«Гроза» — это повествование о любви и предательстве, силе и уязвимости, свободе и унижении, доверии и измене, а также о грехе и искуплении. Какой путь выбрать: адаптироваться к сложившимся условиям или стремиться с ними бороться? Проводить грани между чувством и долгом? Стремиться к счастью или же смириться с установленным порядком? Следовать своим убеждениям или подчиняться законам «темного царства»? Катерина столкнется с необходимостью принять решение.