Театр на Соборной представил афишу на январь

Театр на Соборной с радостью анонсирует свои январские постановки и приглашает всех любителей театрального искусства насладиться богатым выбором спектаклей. В этом месяце зрители могут ожидать как увлекательные истории для детей, так и остроумные комедии для взрослых.

18 января, суббота, 12:00 – «Красная Шапочка» (0+)

Прекрасная и трогательная сказка о доброй и храброй девочке, которая дружит с лесными обитателями и во главе с ними противостоит злому Волку. Этот спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям, таким как дружба, смелость и доверие.

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19 января, воскресенье, 18:00 – «Боинг-Боинг» (18+)

Эта легендарная комедия положений наделена неповторимым юмором и изяществом. Молодой и обаятельный архитектор Бернар ведет волнительную жизнь ловеласа, находясь в романах с несколькими стюардессами. Однако, когда его чёткий план начинает разрушаться, зрителей ждёт череда забавных и неожиданных ситуаций. Пьеса, поставленная более чем в 60 странах, давно завоевала сердца зрителей и заслуженно вошла в историю театрального искусства по всему миру.

22 января, среда, 11:00 – «Сказка о потерянном времени» (6+)

Этот спектакль расскажет о том, как злые волшебники, приручившие потерянное время, превратились в малышей. А Петя Зубов, совершенно не желающий учиться, внезапно оказывается в роли старика. Юный герой с трудом собирает всех заколдованных ребят и стремится вернуть время к прежнему течению до захода солнца. Это яркое и поучительное представление станет настоящим открытием для детей.

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29 января, среда, 11:00 – «Тринадцатая звезда» (12+)

Быстроногий заяц Джек, известный как Боевой Конёк, борется за свою жизнь и свободу. В престижном скаковом клубе штата Каскадо он соревнуется с лучшими гончими псами. Уже двенадцать раз он оставлял их позади, демонстрируя невероятную скорость. Теперь его ждёт тринадцатый забег — последний шаг к тринадцатой звезде в его славной истории. Победа в этом состязании станет для Джека ключом к долгожданной свободе, о которой он так мечтает.

Театр на Соборной с нетерпением ждет встречи со зрителями и гарантирует великолепные эмоции, увлекательные сюжеты и незабываемые впечатления. Не упустите шанс приобщиться к волшебству театра.