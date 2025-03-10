Театр на Соборной представил афишу на апрель

В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Ночь перед Рождеством» (12+)

Когда: 10 апреля в 11:00

Постановка основана на одной из самых знаменитых повестей Гоголя, повествующей о приключениях кузнеца Вакулы, который, движимый любовью, решается на рискованное соглашение с дьяволом и, что удивительно, выходит из этой дерзкой затеи с победой.

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«Золотая рыбка» (0+)

Когда: 12 апреля в 12:00

В старой избушке у самого моря жил-да-был ветхий старик со своей женой. Жили они в нищете, и единственным источником их пропитания становился улов рыбы, который старик приносил из моря. Однако однажды в его сети попалась необычная, золотая рыбка.

«Анна Снегина» (12+)

В данной ситуации не стоит ожидать однозначных решений. Зрителю предстоит увидеть переплетение разнообразных мотивов и сложный процесс самоопределения, включающий в себя воспоминания о минувших чувствах, угасшей и возродившейся любви, а также потерянной и вновь найденной Отчизне. Этот тернистый путь самопознания приводит главного героя поэмы, спасающегося от кошмаров и абсурда Первой мировой войны, в родное село Радово. Однако и здесь он не находит долгожданного умиротворения: отголоски революции достигают и этой отдалённой местности, деформируя жизни людей и разрушая привычный жизненный порядок.

«Гадкий котёнок» (6+)

Когда: 13 апреля в 14:00

Трогательная история о юном коте-сфинксе по имени Тутанхамон, более известном среди друзей как Мони. Он был предан своими хозяевами после того, как они узнали, что он не соответствует стандартам своей породы.

«Маша и медведи» (0+)

Когда: 19 апреля в 12:00

Жила-была девочка по имени Маша, и она была крайне ленивой. Бабушке помогать ей не хотелось, плести косы было в тягость, застилать свою кровать она не любила, а мыть посуду вызывало у неё неприязнь. Однако ей нравилось лакомиться вкусными пирожками, которые пекла бабушка, и весело проводить время с подругами. Однажды Маша отправилась с друзьями на прогулку в лес и, к своему ужасу, заблудилась. В лесу было страшно, и волки выли в ночи. И вдруг она заметила небольшую избушку. Как же обрадовалась Маша! Но неожиданностью для неё стало то, что этой избушкой владели три медведя.

«Ревизор» (16+)

Когда: 19 апреля в 18:00

Комедия Николая Гоголя является вершиной его творчества в жанре драмы. Пьеса отражает реалии времени, в котором жил автор, высмеивая пороки общества и чиновничество. В «Ревизоре» Гоголь собрал все дурные черты своей эпохи, чтобы наглядно показать, как одно непонимание может вызвать хаос и смех.

«Золотой ключик» (6+)

Когда: 20 апреля в 14:00

В центре повествования – деревянная кукла по имени Буратино. Этот непоседливый, жизнерадостный и пытливый персонаж постоянно оказывается в комичных и сложных ситуациях, но никогда не теряет оптимизма.

Ему суждено пройти через множество «жутких испытаний и захватывающих приключений», чтобы вместе с верными товарищами – Пьеро, Мальвиной и пуделем Артемоном – одолеть зловещего Карабаса Барабаса и разгадать секрет волшебного золотого ключа.

«Боинг-Боинг» (18+)

Когда: 20 апреля в 18:00

Одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений, поставленный более чем в 60 странах мира и заслуженно вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Молодой и востребованный архитектор Бернар, обладая исключительным обаянием и вечно находясь в окружении красавиц-стюардесс, ведет жизнь, полную романов. Однако однажды его тщательно выстроенная система начинает давать сбой, и жизнь Бернара заполняется комичными и непредсказуемыми ситуациями.

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 22 апреля в 13:00

Спектакль повествует о злых волшебниках, которые поглотили потерянное время и стали детьми. А Петя Зубов, ленивый ученик третьего класса, превратился в старика. Ему предстоит собрать остальных заколдованных ребят и успеть вернуть стрелки часов назад до наступления темноты.

«Браво, поросята!» (0+)

Когда: 26 апреля в 12:00

Сказание о том, как веселые свинки смогли одолеть злого Волка.

Три отважных поросенка — Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф — весело поют и играют на различных музыкальных инструментах. А вот Волк мечтает петь в лесу в одиночестве. Чтобы осуществить это желание, ему необходимо одержать победу над поросятами. И судьба предоставила ему удобную возможность: братья поссорились.

«Иваново детство» (12+)

Когда: 27 апреля в 14:00 и в 18:00

Спектакль рассказывает о печальной судьбе молодого разведчика во времена Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше напоминает поведение взрослого человека. Лишь немногие неравнодушные души — старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — пытаются вернуть мальчику воспоминания о детстве и оградить его от угроз, но все их старания оказываются напрасными: герой, рискуя своим жизнью, отправляется в глубь враждебной территории.

Сюжет отражает психологическое состояние ребенка, израненного войной, а также подчеркивает сложные человеческие отношения в тяжелые военные времена.

«Пока она умирала» (16+)

Когда: 30 апреля в 19:00

Легкая, остроумная и комичная повесть о даме средних лет, не нашедшей спутника жизни, которая выдумывает любовные приключения с воображаемыми кавалерами, чтобы подбодрить угасающую мать. Но однажды, как гром среди ясного неба, в ее доме появляется чужой человек, и выдумки обретают плоть.

Вопреки мрачноватому заглавию, финал истории будет радостным. Это типичная рождественская сказка, пронизанная душевностью, шутками, светлыми мечтами и волшебством.

В основу спектакля легла одна из самых известных пьес Надежды Птушкиной – знаменитого советского и российского автора пьес, киносценариста, театрального и кинорежиссера.



