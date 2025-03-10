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фото Театра на Соборной
Культура и события

Театр на Соборной представил афишу на апрель

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В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Ночь перед Рождеством» (12+)

Когда: 10 апреля в 11:00

Постановка основана на одной из самых знаменитых повестей Гоголя, повествующей о приключениях кузнеца Вакулы, который, движимый любовью, решается на рискованное соглашение с дьяволом и, что удивительно, выходит из этой дерзкой затеи с победой.

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Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Золотая рыбка» (0+)

Когда: 12 апреля в 12:00

В старой избушке у самого моря жил-да-был ветхий старик со своей женой. Жили они в нищете, и единственным источником их пропитания становился улов рыбы, который старик приносил из моря. Однако однажды в его сети попалась необычная, золотая рыбка.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Анна Снегина» (12+)

В данной ситуации не стоит ожидать однозначных решений. Зрителю предстоит увидеть переплетение разнообразных мотивов и сложный процесс самоопределения, включающий в себя воспоминания о минувших чувствах, угасшей и возродившейся любви, а также потерянной и вновь найденной Отчизне. Этот тернистый путь самопознания приводит главного героя поэмы, спасающегося от кошмаров и абсурда Первой мировой войны, в родное село Радово. Однако и здесь он не находит долгожданного умиротворения: отголоски революции достигают и этой отдалённой местности, деформируя жизни людей и разрушая привычный жизненный порядок.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Гадкий котёнок» (6+)

Когда: 13 апреля в 14:00

Трогательная история о юном коте-сфинксе по имени Тутанхамон, более известном среди друзей как Мони. Он был предан своими хозяевами после того, как они узнали, что он не соответствует стандартам своей породы.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Маша и медведи» (0+)

Когда: 19 апреля в 12:00

Жила-была девочка по имени Маша, и она была крайне ленивой. Бабушке помогать ей не хотелось, плести косы было в тягость, застилать свою кровать она не любила, а мыть посуду вызывало у неё неприязнь. Однако ей нравилось лакомиться вкусными пирожками, которые пекла бабушка, и весело проводить время с подругами. Однажды Маша отправилась с друзьями на прогулку в лес и, к своему ужасу, заблудилась. В лесу было страшно, и волки выли в ночи. И вдруг она заметила небольшую избушку. Как же обрадовалась Маша! Но неожиданностью для неё стало то, что этой избушкой владели три медведя.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Ревизор» (16+)

Когда: 19 апреля в 18:00

Комедия Николая Гоголя является вершиной его творчества в жанре драмы. Пьеса отражает реалии времени, в котором жил автор, высмеивая пороки общества и чиновничество. В «Ревизоре» Гоголь собрал все дурные черты своей эпохи, чтобы наглядно показать, как одно непонимание может вызвать хаос и смех.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Золотой ключик» (6+)

Когда: 20 апреля в 14:00

В центре повествования – деревянная кукла по имени Буратино. Этот непоседливый, жизнерадостный и пытливый персонаж постоянно оказывается в комичных и сложных ситуациях, но никогда не теряет оптимизма.

Ему суждено пройти через множество «жутких испытаний и захватывающих приключений», чтобы вместе с верными товарищами – Пьеро, Мальвиной и пуделем Артемоном – одолеть зловещего Карабаса Барабаса и разгадать секрет волшебного золотого ключа.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Боинг-Боинг» (18+)

Когда: 20 апреля в 18:00

Одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений, поставленный более чем в 60 странах мира и заслуженно вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Молодой и востребованный архитектор Бернар, обладая исключительным обаянием и вечно находясь в окружении красавиц-стюардесс, ведет жизнь, полную романов. Однако однажды его тщательно выстроенная система начинает давать сбой, и жизнь Бернара заполняется комичными и непредсказуемыми ситуациями.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 22 апреля в 13:00

Спектакль повествует о злых волшебниках, которые поглотили потерянное время и стали детьми. А Петя Зубов, ленивый ученик третьего класса, превратился в старика. Ему предстоит собрать остальных заколдованных ребят и успеть вернуть стрелки часов назад до наступления темноты.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Браво, поросята!» (0+)

Когда: 26 апреля в 12:00

Сказание о том, как веселые свинки смогли одолеть злого Волка.

Три отважных поросенка — Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф — весело поют и играют на различных музыкальных инструментах. А вот Волк мечтает петь в лесу в одиночестве. Чтобы осуществить это желание, ему необходимо одержать победу над поросятами. И судьба предоставила ему удобную возможность: братья поссорились.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Иваново детство» (12+)

Когда: 27 апреля в 14:00 и в 18:00

Спектакль рассказывает о печальной судьбе молодого разведчика во времена Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше напоминает поведение взрослого человека. Лишь немногие неравнодушные души — старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — пытаются вернуть мальчику воспоминания о детстве и оградить его от угроз, но все их старания оказываются напрасными: герой, рискуя своим жизнью, отправляется в глубь враждебной территории.

Сюжет отражает психологическое состояние ребенка, израненного войной, а также подчеркивает сложные человеческие отношения в тяжелые военные времена.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.

«Пока она умирала» (16+)

Когда: 30 апреля в 19:00

Легкая, остроумная и комичная повесть о даме средних лет, не нашедшей спутника жизни, которая выдумывает любовные приключения с воображаемыми кавалерами, чтобы подбодрить угасающую мать. Но однажды, как гром среди ясного неба, в ее доме появляется чужой человек, и выдумки обретают плоть.

Вопреки мрачноватому заглавию, финал истории будет радостным. Это типичная рождественская сказка, пронизанная душевностью, шутками, светлыми мечтами и волшебством.

В основу спектакля легла одна из самых известных пьес Надежды Птушкиной – знаменитого советского и российского автора пьес, киносценариста, театрального и кинорежиссера.

Театр на Соборной представил афишу на апрель В апреле месяце Театр на Соборной открывает свои двери, предлагая вниманию зрителей богатую палитру постановок.


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