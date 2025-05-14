Театр на Соборной поделился афишей на май

В мае Театр на Соборной приглашает всех желающих на свои спектакли, представляя публике максимальное разнообразие театрального искусства.

«Иваново детство» (12+)

Когда: 15 мая в 14:30

Спектакль рассказывает о печальной судьбе молодого разведчика во времена Великой Отечественной войны. Поведение Ивана больше напоминает поведение взрослого человека. Лишь немногие неравнодушные души — старший лейтенант Гальцев, старшина Катасоныч и капитан Холин — пытаются вернуть мальчику воспоминания о детстве и оградить его от угроз, но все их старания оказываются напрасными: герой, рискуя своим жизнью, отправляется в глубь враждебной территории.

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Сюжет отражает психологическое состояние ребенка, израненного войной, а также подчеркивает сложные человеческие отношения в тяжелые военные времена.

«Ромео и Джульетта» (12+)

В Вероне издавна враждуют два знатных рода – Монтекки и Капулетти. Вопреки многолетней ненависти, судьба сводит юных Ромео Монтекки и Джульетту Капулетти, между которыми вспыхивает любовь.

Трагедия «Ромео и Джульетта», созданная великим английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром, является самой известной историей о любви в мире. Уже более четырех столетий она не покидает театральные сцены, вызывая сочувствие и восторг перед силой чувств молодых влюбленных, которые не могли существовать друг без друга. Даже в наше время, когда многое изменилось, эта романтическая и пылкая история кажется невероятно современной.

В этой постановке отсутствуют традиционные шекспировские костюмы и роскошные декорации. Временные границы стерты. Конфликт между двумя семьями доведен до крайности. Эмоции на сцене достигают пика, усиливаются и в конечном итоге обрушиваются шквалом. Спектакль пульсирует в унисон с современным миром.

«Белые кораблики» (12+)

Когда: 18 мая в 14:00

Театральная постановка, посвященная детям, пережившим блокаду Ленинграда. Подлинное отражение войны, увиденное глазами подростка, обитающего в ужасающем, изуродованном войной городе, ставшем его вселенной. Это повествование не о смирении перед лицом неминуемой гибели, а о неутолимой жажде жизни вопреки всему.

«Бесприданница» (16+)

Когда: 21 мая в 11:00 и в 19:00

Как далеко может зайти человек в своём самомнении? В стремлении быть понятным для себя, но не в желании понять других? Это любовь или страсть, безысходность или каприз, глупость или проницательность? Всё ли можно купить?

«Коза-дереза» (0+)

Когда: 24 мая в 12:00

В доме деда жила Коза-дереза, настоящая барыня. Она вела себя, как королева, требуя к себе особого внимания и постоянно капризничая.

«Ревизор» (16+)

Когда: 24 мая в 18:00

Комедия Николая Гоголя является вершиной его творчества в жанре драмы. Пьеса отражает реалии времени, в котором жил автор, высмеивая пороки общества и чиновничество. В «Ревизоре» Гоголь собрал все дурные черты своей эпохи, чтобы наглядно показать, как одно непонимание может вызвать хаос и смех.

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 25 мая в 12:00

Спектакль повествует о злых волшебниках, которые поглотили потерянное время и стали детьми. А Петя Зубов, ленивый ученик третьего класса, превратился в старика. Ему предстоит собрать остальных заколдованных ребят и успеть вернуть стрелки часов назад до наступления темноты.

«Боинг-Боинг» (18+)

Когда: 25 мая в 18:00

Одна из самых легендарных пьес в истории мирового театра. Эталонный образец комедии положений, поставленный более чем в 60 странах мира и заслуженно вошедший в книгу рекордов Гиннеса. Молодой и востребованный архитектор Бернар, обладая исключительным обаянием и вечно находясь в окружении красавиц-стюардесс, ведет жизнь, полную романов. Однако однажды его тщательно выстроенная система начинает давать сбой, и жизнь Бернара заполняется комичными и непредсказуемыми ситуациями.

«№ 13» (18+)

Когда: 28 мая в 19:00

Ричард Уилли, уважаемый джентльмен и помощник премьер-министра, решил вместо участия в ночных дебатах в парламенте провести время с обаятельной секретаршей. Для этого он арендует роскошные апартаменты в пятизвёздочном отеле под номером 13. «Проклятая дюжина» сыграла свою роковую роль — романтическая встреча обернулась провалом. В самый неподходящий момент на балконе гостиничного номера обнаружили мёртвое тело незнакомого мужчины.