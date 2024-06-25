Татьяна Панфилова встретилась с членами рязанского отделения Российского детского фонда

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова встретилась с рязанскими школьниками — членами рязанского отделения Российского детского фонда.

В рамках проекта «Уроки нравственности как память поколений» ребята готовят цикл видеоинтервью с известными рязанцами. Беседы о жизненных ориентирах, патриотизме, духовности направлены на формирование у подрастающего поколения правильных духовно-нравственных ценностей. Подготовленные материалы будут показаны школьникам на уроках в формате «Разговоры о важном».

Во время встречи с юными рязанцами Татьяна Панфилова рассказала о своем трудовом пути и политической деятельности, о том, какие задачи стоят перед депутатами. Также на встрече обсудили вопрос развития и поддержки современной молодежи, в частности, поговорили о реализации национальных проектов «Молодежь России», «Молодежь и дети».

В завершение интервью глава муниципалитета пожелала ребятам не бояться совершать ошибки, не сдаваться при неудачах, ставить перед собой высокие цели и достигать их.