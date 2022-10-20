Татьяна Панфилова провела личный прием

К главе муниципального образования обратился председатель региональной общественной организации «Афганская ассоциация «БАХТАР», ветеран войны в Афганистане Накибулла Насими. Он рассказал о работе афганской ассоциации по поддержке мобилизованных, а также о своих родственниках, которые тоже призваны и сейчас проходят подготовку.

— Афганцы, проживающие на территории Рязани, готовы к мобилизации. Мы вместе воевали против общего врага в Афганистане. Настало время объединиться и сейчас. Верим в нашу победу, — сказал Накибулла Насими.

На прием к Татьяне Панфиловой пришел руководитель Рязанского городского волонтерского центра Юрий Пинигин с просьбой об учреждении муниципальной награды за вклад в развитие добровольчества. Татьяна Панфилова сообщила, что во все соответствующие документы по муниципальным наградам внесены изменения, предусмотрены поощрения за волонтерскую деятельность.

— Активные волонтеры могут быть отмечены даже медалью Надежды Николаевны Чумаковой, — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Юрий Пинигин рассказал о помощи волонтерского центра мобилизованным. Доставлено 3,5 тонны груза для мобилизованных, в основном это медикаменты. Кроме того, передано более 2,5 тысяч писем со словами поддержки от рязанских школьников. Волонтеры помогают и семьям мобилизованных, доставляют всё необходимое, например, коляски и сухие смеси для детей.

Рязанский городской волонтерский центр стал одним из первых в стране Добро.Центров, которые объединят неравнодушных жителей, волонтёрское сообщество и гражданские инициативы. Пока Добро.Центры будут открыты в 12 городах России, Рязань вошла в число пилотных проектов. Планируется, что к 2024 году в стране появится более тысячи подобных центров.

Также Юрий Пинигин предложил создать совет по волонтерству при главе муниципального образования, чтобы координировать взаимодействие волонтеров с некоммерческими организациями. Кроме того, он сообщил, что к нему обращались руководители некоторых рязанских предприятий, сотрудники которых готовы участвовать в волонтерской деятельности, им необходима консультативная и методическая помощь. Татьяна Панфилова поддержала идеи развития волонтерского движения в городе.

К главе муниципального образования обратился Дмитрий Бочков. В июле в городской Думе проходила презентация концепции музейно-образовательного центра «Мудрость веков». Тогда координатор проекта Дмитрий Бочков рассказал об идее создания в Рязани креативного пространства, направленного на сохранение исторического культурного наследия, воспитание и образование детей и молодежи. Музейный центр «Мудрость веков» будет расположен на улице Мюнстерской. Открытие запланировано на 2024 году.

Дмитрий Бочков попросил оказать содействие в распространении переизданных редких книг о Рязани в гостиницах и других общественных местах, например, в торговых центрах.

— Это будет интересно не только для туристов, приезжающих в областной центр, но и для всего региона в целом. Готова обратиться к профильным ассоциациям и проработать данный вопрос, — отметила Татьяна Панфилова.

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