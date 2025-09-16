Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Анастасия Мериакри

16 сентября в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча «Развитие системы ТОС. Опыт города Рязани» с участием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, председателя Элистинского городского собрания Максима Сорокина, председателя Мариупольского городского совета Юрия Сенина и депутатов. Также присутствовали руководитель управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Мария Бобкова, сопредседатель Правления Ассоциации органов ТОС Рязанской области Надежда Батрак, представители рязанских ТОС и исполнительный директор Совета муниципальных образований Рязанской области Александр Посельский.

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением. Ранее, во время проведения в Рязани конференции ВАРМСУ, поднимался вопрос об отсутствии у Мариуполя и Элисты опыта в формировании территориального общественного самоуправления.

Как отметила Татьяна Панфилова, в Рязани накоплен огромный опыт работы в этом направлении.

— В Рязани практика территориального общественного самоуправления действует уже около 20 лет. На сегодняшний день в городе работают около 80 ТОСов, и мы уверены, что эта цифра будет расти. Активное участие жителей в деятельности ТОС дает возможность реализации проектов по благоустройству территорий, организации культурно-массовых и других мероприятий, решения других актуальных вопросов местного значения, — отметила она.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия ТОС с органами представительной и исполнительной власти, формирования нормативно-правовой базы и финансирования проектов, участия в практике инициативного бюджетирования.

Органам местного самоуправления Мариуполя и Элисты будет оказана информационная поддержка в развитии системы территориального общественного самоуправления в их муниципалитетах.

— Сегодняшняя встреча показала, насколько продуктивно может быть наше деловое общение по различным направлениям деятельности представительных органов. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря проекту ВАРМСУ «Муниципальный диалог» и нашим встречам в рамках проекта, — сказала Татьяна Панфилова, подводя итоги встречи. — Живое, прямое обсуждение проблем муниципалитетов с коллегами из других регионов, обмен опытом для выработки эффективных управленческих решений – одна из возможностей, которые предоставляет этот проект.

Проект «Муниципальный диалог» реализуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента Российской Федерации и направлен на развитие местного самоуправления и совершенствование механизмов управления в диалоге муниципальной, региональной и федеральной власти.

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог» Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог» Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Новости России

Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Новости России

Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Новости России

Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Новости России

Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Последние новости

Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и...
Новости России

Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что...
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.
Экономика и бизнес

Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани».
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.