Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

16 сентября в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча «Развитие системы ТОС. Опыт города Рязани» с участием главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, председателя Элистинского городского собрания Максима Сорокина, председателя Мариупольского городского совета Юрия Сенина и депутатов. Также присутствовали руководитель управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Мария Бобкова, сопредседатель Правления Ассоциации органов ТОС Рязанской области Надежда Батрак, представители рязанских ТОС и исполнительный директор Совета муниципальных образований Рязанской области Александр Посельский.

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением. Ранее, во время проведения в Рязани конференции ВАРМСУ, поднимался вопрос об отсутствии у Мариуполя и Элисты опыта в формировании территориального общественного самоуправления.

Как отметила Татьяна Панфилова, в Рязани накоплен огромный опыт работы в этом направлении.

— В Рязани практика территориального общественного самоуправления действует уже около 20 лет. На сегодняшний день в городе работают около 80 ТОСов, и мы уверены, что эта цифра будет расти. Активное участие жителей в деятельности ТОС дает возможность реализации проектов по благоустройству территорий, организации культурно-массовых и других мероприятий, решения других актуальных вопросов местного значения, — отметила она.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия ТОС с органами представительной и исполнительной власти, формирования нормативно-правовой базы и финансирования проектов, участия в практике инициативного бюджетирования.

Органам местного самоуправления Мариуполя и Элисты будет оказана информационная поддержка в развитии системы территориального общественного самоуправления в их муниципалитетах.

— Сегодняшняя встреча показала, насколько продуктивно может быть наше деловое общение по различным направлениям деятельности представительных органов. Хочу отметить, что это стало возможным благодаря проекту ВАРМСУ «Муниципальный диалог» и нашим встречам в рамках проекта, — сказала Татьяна Панфилова, подводя итоги встречи. — Живое, прямое обсуждение проблем муниципалитетов с коллегами из других регионов, обмен опытом для выработки эффективных управленческих решений – одна из возможностей, которые предоставляет этот проект.

Проект «Муниципальный диалог» реализуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента Российской Федерации и направлен на развитие местного самоуправления и совершенствование механизмов управления в диалоге муниципальной, региональной и федеральной власти.