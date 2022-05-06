Татьяна Панфилова поздравила ветерана ВОВ Михаила Селиванова

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова навестила участника Великой Отечественной войны Михаила Петровича Селиванова и поздравила его с днём рождения и Днем Победы. 5 мая ветерану исполнилось 96 лет.
Михаил Петрович родился в с. Оторма Пензенской области в 1926 году. Был призван в 1943 году. На фронте служил в артиллерии. Победу встретил во Владивостоке, куда был переброшен для выполнения боевых задач. Затем участвовал в войне с Японией. Демобилизовался только в 1950 году. После войны работал водителем.
В Рязани Михаил Селиванов проживает с 1977 года. У ветерана две дочери, внук и правнучка.
Глава муниципального образования передала Михаилу Петровичу подарки от Рязанской городской Думы и от партии «Единая Россия». Также участника войны пришли поздравить юные артисты трио «Варенье» и представители местной общественной организации «Национально-культурная автономия молдован «Прут» города Рязани.