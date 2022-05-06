Татьяна Панфилова поздравила ветерана ВОВ Михаила Селиванова

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова навестила участника Великой Отечественной войны Михаила Петровича Селиванова и поздравила его с днём рождения и Днем Победы. 5 мая ветерану исполнилось 96 лет.

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Михаил Петрович родился в с. Оторма Пензенской области в 1926 году. Был призван в 1943 году. На фронте служил в артиллерии. Победу встретил во Владивостоке, куда был переброшен для выполнения боевых задач. Затем участвовал в войне с Японией. Демобилизовался только в 1950 году. После войны работал водителем.

В Рязани Михаил Селиванов проживает с 1977 года. У ветерана две дочери, внук и правнучка.

— Спасибо за то, что Вы сделали для Победы, за Ваш неоценимый вклад. Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни. Желаю отпраздновать столетний юбилей, — сказала в поздравлении Татьяна Панфилова.

— Надо крепиться, будем жить! — ответил ветеран.

Глава муниципального образования передала Михаилу Петровичу подарки от Рязанской городской Думы и от партии «Единая Россия». Также участника войны пришли поздравить юные артисты трио «Варенье» и представители местной общественной организации «Национально-культурная автономия молдован «Прут» города Рязани.