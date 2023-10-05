Татьяна Панфилова поздравила рязанских учителей с профессиональным праздником

Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова поздравила с Днем учителя рязанских педагогов.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, прошло 4 октября во Дворце молодежи. В нем приняли участие учителя школ, педагоги дополнительного образования и ветераны педагогического труда.

С праздником собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Она отметила, что в этом году День учителя – особенный праздник, так как его отмечают в Год педагога и наставника.

В нашем городе работает очень много талантливых и ярких педагогов, и в каждом достижении наших детей – ваша заслуга, — передает слова Панфиловой пресс-служба гордумы.

Глава Рязани поблагодарила всех присутствующих за преданность профессии, неравнодушие, мудрость и любовь к детям.