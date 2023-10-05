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Татьяна Панфилова поздравила рязанских учителей с профессиональным праздником

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Фото: Рязгордума

Председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова поздравила с Днем учителя рязанских педагогов.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, прошло 4 октября во Дворце молодежи. В нем приняли участие учителя школ, педагоги дополнительного образования и ветераны педагогического труда.

С праздником собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Она отметила, что в этом году День учителя – особенный праздник, так как его отмечают в Год педагога и наставника.

В нашем городе работает очень много талантливых и ярких педагогов, и в каждом достижении наших детей – ваша заслуга,

— передает слова Панфиловой пресс-служба гордумы.

Глава Рязани поблагодарила всех присутствующих за преданность профессии, неравнодушие, мудрость и любовь к детям.

Татьяна Панфилова поздравила рязанских учителей с профессиональным праздником
Татьяна Панфилова поздравила рязанских учителей с профессиональным праздником
Татьяна Панфилова поздравила рязанских учителей с профессиональным праздником

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