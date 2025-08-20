Среда, 20 августа, 2025
19.7 C
Рязань
Власть и политика

Татьяна Панфилова посетила социальные объекты, строящиеся в микрорайоне Мервино

Анастасия Мериакри

Вместе с первым заместителем министра строительного комплекса Рязанской области Юрием Кулешовым, представителем Рязанской областной Думы и специалистами подрядной организации глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова побывала на строительной площадке флагманской школы в микрорайоне Мервино.

По поручению Президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» до 2030 года в России будет открыто 12 передовых школ. Наш регион стал одним из первых, где приступили к реализации проекта. Учебное заведение рассчитано на 800 мест. Уже заложен фундамент здания, начались работы по возведению 1 этажа. Помимо учебного корпуса на территории школы будет размещен кампус для проживания 300 детей. Для обучающихся оборудуют обсерваторию, кабинеты робототехники и моделирования, 25-метровый бассейн. Работы идут по графику. Открытие образовательного кластера планируется в 2027 году.

Кроме того, вместе с представителями администрации Рязани глава муниципалитета оценила ход строительства детского сада в районе ЖК «Метропарк». Объект, рассчитанный на 224 места, возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день завершаются работы по строительству 3 этажа. Уже установлены лестничные марши, смонтированы входные группы, сделана гидроизоляция цоколя, произведен частичный монтаж окон. Внутри здания специалисты проводят инженерные коммуникации. Работы ведутся в соответствии с графиком. В ближайшее время начнется обустройство подъездных путей к новому соцобъекту.

– Микрорайон Мервино продолжает развиваться – здесь не просто ведется активная застройка, а комплексно формируется современная инфраструктура. Сюда переезжают молодые семьи с детьми, и мы прекрасно понимаем, что новые образовательные учреждения здесь необходимы. Строительство детского сада идет полным ходом. Объект должны сдать в текущем году, – отметила Татьяна Панфилова.

Напомним, что рязанцы могут следить за реализацией национальных проектов в режиме реального времени на интерактивной карте: np.er62.ru.

