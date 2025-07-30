Татьяна Панфилова обсудила с Виталием Артемовым проблему перекрытия улиц

Глава муниципального образования, председатель РГД Татьяна Панфилова провела рабочую встречу с главой администрации Рязани Виталием Артемовым.

Основной вопрос, который глава города задала Виталию Артемову, касался перекрытия движения по центральным улицам областного центра.

Сложившаяся ситуация создает значительные неудобства для автомобилистов, которым приходится учитывать ее при планировании своего маршрута.

Татьяна Панфилова отметила, что к ней поступают многочисленные обращения рязанцев, которых затронули эти проблемы.

Как пояснил глава администрации города, в этом году в Рязани ведется масштабная работа по замене ветхих магистральных тепловых сетей на 12 участках протяженностью около 16 км, степень износа которых достигает более 80%. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет отремонтировано 5 участков протяженностью 7,8 км. Еще четыре участка протяженностью более 3 км будут отремонтированы за счет средств городского бюджета.

Капитальный ремонт такого масштаба не проводился более 30 лет и затронул основную транспортную артерию города – Первомайский проспект, а также улицы Соборную, Гагарина, Радищева, Урицкого, Новоселов, проезд Яблочкова. Все работы планируется завершить до 15 октября. В настоящее время ремонт ведется с опережением графика.

Татьяна Панфилова поручила главе администрации города усилить работу по более оперативному информированию жителей о проводимых работах и сроках их проведения.

— Люди должны знать пути объезда, сроки проведения работ. Все должно быть в доступной форме, — отметила она.