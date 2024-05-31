30 мая в Верхнем городском саду прошел городской праздник «День соседей» в рамках проекта «Рязанская семейная губерния». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.
Для гостей была организована концертная программа, мастер-классы, а также различные тематические площадки: «Активное долголетие», «Мой дом, ЖКХ-контроль», «Зеленая шкатулка», «Соседское чаепитие», «Своих не бросаем». Представители Ассоциации органов ТОС Рязанской области и комитетов ТОС презентовали свои проекты и уже реализованные работы.
С праздником горожан поздравила глава муниципального образования Татьяна Панфилова.
Активисты общественного самоуправления отмечены заслуженными наградами.