Пятница, 31 мая, 2024

Татьяна Панфилова: «День соседей — праздник, сближающий не только жильцов одного дома, но и всех горожан»

Автор: 7info

Опубликовано

30 мая в Верхнем городском саду прошел городской праздник «День соседей» в рамках проекта «Рязанская семейная губерния». Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Для гостей была организована концертная программа, мастер-классы, а также различные тематические площадки: «Активное долголетие», «Мой дом, ЖКХ-контроль», «Зеленая шкатулка», «Соседское чаепитие», «Своих не бросаем». Представители Ассоциации органов ТОС Рязанской области и комитетов ТОС презентовали свои проекты и уже реализованные работы.

С праздником горожан поздравила глава муниципального образования Татьяна Панфилова.

— День соседей — праздник, сближающий не только жильцов одного дома, но и всех горожан, — сказала она. — Я от всей души желаю вам добрых соседей, счастья, мира и благополучия в нашем общем доме — любимой Рязани.

Активисты общественного самоуправления отмечены заслуженными наградами.

Татьяна Панфилова: «День соседей — праздник, сближающий не только жильцов одного дома, но и всех горожан»

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