В Митрополии Татарстана прокомментировали убийство жены священнослужителем Михаилом Зубаревым в Нижнекамске, пишет Kazan First.
О случившемся стало известно сегодня. По предварительной версии, подозреваемый расчленил потерпевшую.
В пресс-службе уточнили, что раньше иерей Михаил был клириком Казанского храма в Нижнекамске, но с октября он находился под запретом. Причиной этому стало нарушение канонических норм.
Кроме того, на отца Михаила неоднократно жаловались прихожане, отмечая его странное и пугающее поведение. Сейчас священник находится под стражей.