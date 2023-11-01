В Митрополии Татарстана прокомментировали убийство жены священнослужителем Михаилом Зубаревым в Нижнекамске, пишет Kazan First.

О случившемся стало известно сегодня. По предварительной версии, подозреваемый расчленил потерпевшую.

В пресс-службе уточнили, что раньше иерей Михаил был клириком Казанского храма в Нижнекамске, но с октября он находился под запретом. Причиной этому стало нарушение канонических норм.

Кроме того, на отца Михаила неоднократно жаловались прихожане, отмечая его странное и пугающее поведение. Сейчас священник находится под стражей.