Российские военные сообщили об отражении трёх атак Вооружённых сил Украины в Сумской области. По данным силовых структур РФ, в районе населённых пунктов Новоконстантиновка (Перше Травня) и Яблоновка было уничтожено до 60% личного состава штурмовых групп противника.

Источник ТАСС уточнил, что две атаки произошли в районе Новоконстантиновки, ещё одна — у Яблоновки. Все попытки наступления ВСУ были сорваны морпехами и десантниками группировки войск «Север».

В результате огневого поражения, помимо потерь в живой силе, был уничтожен танк Т-64БВ и гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили более 40 бригад и полков с разных участков фронта на сумское и харьковское направления. По словам силовиков, интенсивность контратак противника снизилась, однако попытки прорвать правый фланг российских войск у Новоконстантиновки не прекращаются.