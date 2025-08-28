Четверг, 28 августа, 2025
ТАСС: ВСУ несут потери на сумском направлении, 110-ю бригаду выводят с фронта

Алексей Самохин
Freepik AI

Украинское командование снимает с сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду. Причина — тяжелые потери, которые подразделение понесло в боях. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает агентство ТАСС.

По данным источника, бригада понесла серьезный урон во время боёв возле Андреевки, после чего её вывели в район Сум. Там, неделю назад, командный пункт был поражен ракетным ударом. В результате атаки есть убитые и тяжелораненые среди командного состава.

Ранее сообщалось, что на сумское и харьковское направления были переброшены подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта. Как утверждают силовые структуры, эти подразделения также несут серьёзные потери.

