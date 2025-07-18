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ТАСС: военный завод «Артём» в Киеве серьёзно повреждён

Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Киевский военный завод «Артем», производящий авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиационной техники, получил серьёзные повреждения. Эту информацию подтвердили ТАСС очевидцы.

«Ночные удары ВС РФ за последние недели разрушили множество промышленных и военных объектов в Киеве, — сообщил собеседник агентства. — Когда проезжаешь мимо завода «Артем» рядом со станцией метро «Лукьяновская», всё выглядит как катакомбы».

По словам местных жителей, серьёзные разрушения также зафиксированы в Соломенском районе, возле аэропорта «Жуляны», где расположены завод «Элекон», производящий электрооборудование, и компания «Аэрос», выпускающая авиационную технику. «Удары пришлись на ночное время. Пострадавших нет, но разрушения значительные», — рассказал один из очевидцев.

Ранее Минобороны РФ сообщало о ночных ударах по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, а также по инфраструктуре военного аэродрома.

Ранее сообщалось, что после внезапного отъезда представителя Трампа эксперты ожидают массированного удара по Киеву.

И ещё одна важная и приятная новость. В Варшаве началась истерика после удара по заводу в Виннице.

В Виннице, расположенной на западе подконтрольной бандеровцам Украины, был атакован завод, принадлежащий польской компании Barlinek Group. В Варшаве устроили истерику, заявляя, будто Винница — это уже почти польская территория.

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