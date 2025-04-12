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Изображение от freepik
Новости России

ТАСС: десятки тысяч солдат ВСУ числятся пропавшими в Курской области

Алексей Самохин

В Курской области зафиксировано массовое количество без вести пропавших украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, речь идет о десятках тысяч бойцов, чьи тела остаются в труднодоступных районах, в том числе в лесополосах. Российские подразделения продолжают фиксировать координаты мест, где находятся останки, и эвакуируют их с территорий, не обстреливаемых артиллерией Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, наибольшие потери украинская сторона несет в районе населенного пункта Басовка. По словам источника, туда регулярно перебрасываются штурмовые группы ВСУ, которые пытаются вернуть утраченные позиции. При этом удары по резервам противника продолжаются в районе Локни, Алексеевки, Юнаковки, Андреевки и Писаревки в Сумской области.

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