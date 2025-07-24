ТАСС: Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова задержали за взятку

Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова задержали за взятку. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Сейчас с Максимом Егоровым проводятся следственные действия.

«Егоров задержан по уголовному делу. С ним работают следователи», — уточнил источник агентства.

Обыски проходят сразу в нескольких местах — как в Москве, так и в Тамбове.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.

Напомним, бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов сейчас также находится под следствием.