Новости о том, как в последние несколько дней «лихорадит» рубль, тревожат наших соотечественников. О том, что в ближайшем времени ждёт российскую валюту, в интервью wday рассказала астролог Юлия Лифанова.

Для того, чтобы узнать, что будет с рублём, эксперт выбрала период до начала октября. Это связано с тем, что Венера (планета финансов) будет ретроградной до 4 октября, а значит финансовая ситуация вряд ли будет меняться до этого периода. Лифанова также обратила внимание: Венера проходит квадратуры с Ураном и Юпитером в Тельце. Этот знак покровительствует банкам и финансам.

– До начала октября нас ждёт ещё несколько неприятных пике с рублём, – считает таролог.

На вопрос «Что будет с рублем к началу октября» у Лифановой выпали карты Шестерка жезлов, Умеренность и Туз жезлов.