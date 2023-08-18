Пятница, 18 августа, 2023
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Таролог Лифанова рассказала, что случится с российской валютой в ближайшем будущем

7info7
Изображение от ededchechine на Freepik

Новости о том, как в последние несколько дней «лихорадит» рубль, тревожат наших соотечественников. О том, что в ближайшем времени ждёт российскую валюту, в интервью wday рассказала астролог Юлия Лифанова.

Для того, чтобы узнать, что будет с рублём, эксперт выбрала период до начала октября. Это связано с тем, что Венера (планета финансов) будет ретроградной до 4 октября, а значит финансовая ситуация вряд ли будет меняться до этого периода. Лифанова также обратила внимание: Венера проходит квадратуры с Ураном и Юпитером в Тельце. Этот знак покровительствует банкам и финансам.

– До начала октября нас ждёт ещё несколько неприятных пике с рублём, – считает таролог.

На вопрос «Что будет с рублем к началу октября» у Лифановой выпали карты Шестерка жезлов, Умеренность и Туз жезлов.

– Все карты позитивные, они говорят о стабильном прогрессе. В центре расклада — старший аркан Умеренность, который всегда выпадает, как знак Исцеления какого-либо вопроса. Это значит, что к началу октября ситуация станет намного лучше, – говорит эксперт.

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