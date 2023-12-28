Не умолкают разговоры о том, что после завершения спецоперации Украина окажется раздроблена на куски. А некоторые эксперты и вовсе высказывают мнение, что Незалежная перестанет существовать. Таролог Павел Кучинский рассмотрел судьбу Украины с точки зрения карт таро.

В интервью «Московскому комсомольцу» Кучинский рассказал: на судьбу Украины выпадает карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.

— Так вот дележка здесь, естественно, будет, но история пока об этом умалчивает. Карта «Отшельник» указывает, что это скрытая от нас информация, — объясняет эзотерик.

Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.

— Соседи будут что-то брать, что-то мы, — сказал Кучинский.

Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:

— У нас сразу выходят «Аркан смерти», «Туз мечей» и «Пятёрка мечей». «Смерть» говорит о трансформации либо к худшему, либо к лучшему. Поэтому мы просим карты конкретизировать, к чему именно. И видим, что победа однозначно будет за нами. «Пятёрка мечей» говорит о том, что мы уже обозначили свои точки и, естественно, большая часть Украины будет наша. «Четвёрка Жезлов» с нашей стороны означает победу, — ободряет он.

Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.

— Выпавшая «Семёрка монет», карта неудачи, означает проигрыш в полной мере, — сказал таролог.

Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, после завершения СВО карта мира будет скорректирована, и речь идёт о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.

Ранее астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.

Он отметил: спецоперация начнёт стихать в декабре 2023 года. Но военные действия, по словам провидца, не закончатся, пока Украина не распадётся на субъекты.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ.

Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.