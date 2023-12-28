Не умолкают разговоры о том, что после завершения спецоперации Украина окажется раздроблена на куски. А некоторые эксперты и вовсе высказывают мнение, что Незалежная перестанет существовать. Таролог Павел Кучинский рассмотрел судьбу Украины с точки зрения карт таро.
В интервью «Московскому комсомольцу» Кучинский рассказал: на судьбу Украины выпадает карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.
Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.
Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:
Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.
Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, после завершения СВО карта мира будет скорректирована, и речь идёт о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.
Ранее астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:
Он отметил: спецоперация начнёт стихать в декабре 2023 года. Но военные действия, по словам провидца, не закончатся, пока Украина не распадётся на субъекты.
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ.
Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:
Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.