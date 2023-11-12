Спецоперация на Украине длится уже 21 месяц. Несмотря на неудачный «контрнаступ» киевского режима и серьёзные потери, которые продолжают нести ВСУ, Владимир Зеленский не стремится урегулировать конфликт в мирной плоскости и продолжает добиваться финансовой и военной подпитки у Запада. Многие обращают внимание: интерес США и Европы к Украине снижается. Значит, мы стоим на пороге определённых перемен. В этом убеждён мастер и преподаватель карт Таро Тота Павел Кучинский.

В интервью «Московскому комсомольцу» Кучин указал с помощью расклада, как скоро завершится спецоперации. Эксперт обратил внимание, что первой у него выходит карта «Восемь чаш». Она символизирует увядание, большое обиды и эмоциональные перемены. В контакте украинского конфликта, скорее всего, она сулит небольшое затишье:

— Боевые действия на территории Украины в 2024 году еще продолжатся, но они уже не будут активными, — говорит таролог.

Следующая карта, «Аркан звезда», показывает, что ситуация затягивается, а карта «Двойка чаш» символизирует связи Украины с Западом. Из этого можно сделать вывод, что ВСУ продолжат финансировать. Далее выпадает «Принцесса дисков», которая даёт понять, что поддержка Запада будет не столько велика. Надеяться на щедрые подачки в ближайшее время Украине не стоит.

Но сама Украина, по словам Павла Кучинского, продолжит просить и хапать всё больше и больше. «Королева чаш» — пассивная карта. «Восьмёрка мечей» — ограничение действий, рамки.

— Всё это говорит о том, что Украина рискует быть загнанной в клетку. Украинцы сами себе решётку поставят. В 2024 году у них будет проигрышная ситуация, они будут уже не только получать, но и начнут уже отдавать долги за помощь, — заявил таролог.

Напомним, ранее в сети начали обсуждать одно из громких пророчеств легендарной болгарской провидицы Ванги. Из её пророчеств можно сделать вывод, что специальная военная операция на Украине завершится, когда к власти придёт «восьмой».

Ясновидящая уверяла: противостояние стран продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому».

Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.

В свою очередь пользователи сети решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. При этом мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.

Что касается главы киевского режима Зеленского, то совсем недавно популярный российский экстрасенс Инна Мишина предсказала, когда он уйдёт в отставку. Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше.

Другой экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Происходит это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел. Это увидела экстрасенс Аделина Панина.

— То, что Зеленский не соглашается на мирные переговоры, – игра на украинскую аудиторию, – сказала ясновидящая в интервью МК. – Он говорит об этом по указке сверху. Как только придёт время, а оно придет уже в ближайший год, вся его риторика изменится.

Панина также увидела, что перед Владимиром Зеленским поставили ультиматум о мирном завершении спецоперации. Скорее всего, переговоры могу стартовать уже в ближайшее время.

— Уже сейчас ясно, что у западных союзников Украины начались проблемы с финансированием боевых действий. Плюс – простые европейцы и американцы очень недовольны снижением уровня жизни из-за Украины. Сейчас на Западе думают, как лучше выйти из этого конфликта, готовят отступные пути, — обратила внимание она.