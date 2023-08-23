Тамбовский суд признал рязанку виновной в мошенничестве

В Тамбовской области суд признал жительницу Рязани виновной в мошенничестве в крупном размере, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

В августе 2018 года Арбитражный суд Рязанской области признал женщину банкротом, назначив процедуру продажи имущества должника.

В мае 2018 года осуждённая заключила предварительный договор купли-продажи склада удобрений с главой фермерского хозяйства, получив задаток 20 тысяч рублей.

Зная, что имущество входит конкурсную массу, в середине 2020 года рязанка продала недвижимость главе КФХ за 360 тысяч рублей. Сделка зарегистрирована в МФЦ.

Женщина виновной себя не признала, от дачи показаний отказалась.

Суд приговорил рязанку к 2,5 годам лишения свободы условно. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на 360 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.