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Суббота, 14 мая, 2022

Тамбовский губернатор Егоров рассказал о судьбе завода «ТАГАТ»

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Тамбовский губернатор Егоров рассказал о судьбе завода «ТАГАТ»

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Глава Тамбовской области Максим Егоров высказался о судьбе АО «Тамбовгальванотехника имени С.И. Лившица», пишет Онлайн Тамбов.ру.

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Губернатор обратил внимание на трудности, с которыми столкнулся завод «ТАГАТ». По его словам, частные российские компании и предприятия ВПК перестали размещать заказы на гальваническое оборудование.

Предприятие заключило договор о бюджетной субсидии на частичную оплату труда работникам на 13,8 миллиона рублей. Эта мера направлена на сохранение коллектива.

Егоров заключил, что власти Тамбовской области работают над обеспечением завода заказами.

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