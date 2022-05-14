Тамбовский губернатор Егоров рассказал о судьбе завода «ТАГАТ»

Глава Тамбовской области Максим Егоров высказался о судьбе АО «Тамбовгальванотехника имени С.И. Лившица», пишет Онлайн Тамбов.ру.

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Губернатор обратил внимание на трудности, с которыми столкнулся завод «ТАГАТ». По его словам, частные российские компании и предприятия ВПК перестали размещать заказы на гальваническое оборудование.

Предприятие заключило договор о бюджетной субсидии на частичную оплату труда работникам на 13,8 миллиона рублей. Эта мера направлена на сохранение коллектива.

Егоров заключил, что власти Тамбовской области работают над обеспечением завода заказами.