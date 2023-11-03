Наступил ноябрь, в астрологии это «месяц Скорпиона». В своём астрологическом прогнозе Тамара Глоба сообщила: миру он несёт большие потрясения, которые перевёрнут с ног на голову нашу действительность.

Глоба рассказала, что ноябрь 2023 года станет периодом наибольшего обострения военных действий. Произойдут сокрушительные события, которые повлияют на все сферы общественной и политической жизни.

На ожесточение военных действий очень остро будут реагировать люди:

— Чем более бурными будут военные действия, тем больше будет стремления общественности к тому, чтобы привести мир к равновесию, — считает астролог.

«Месяц Скорпиона» также готовит людям стихийные бедствия: наводнения, землетрясения и многое другое. Проблем, связанных с природой, будет предостаточно.

Во второй половине месяца вновь сыграет роль человеческий фактор. Политики сыграют свою роль в мировых общественных событиях. Мы будем наблюдать мощную борьбу за власть.

Ранее были обнародованы самые опасные даты наступившего ноября. Первая опасная дата – 18 ноября. На этот день придётся соединение Солнца и Марса. Такой транзит станет предвестником хаоса и сложных запутанных конфликтов. Под влиянием этой конфигурации планет люди становятся могут стать злыми и крайне непредсказуемыми. Чтобы избежать сложностей и конфликтов, важно предельно осторожно относиться к своим словам и обещаниям. Не поддавайтесь желанию мстить, ревновать или завидовать. Сосредоточьтесь на собственной гармонии и избегайте конфликтных ситуаций.

21 ноября Луна пойдёт в сложное положение в перигее. В эту дату спутник на максимально близкое расстояние подойдёт к Земле. Луна будет обладать огромной силой, а его положение в знаке Рыб вызовет своеобразный диссонанс.

— Это время, когда наше настроение и мотивация могут подвергнуться негативному влиянию. Рост Луны в сочетании с энергией стихии Воды создает атмосферу напряженности и эмоциональной неустойчивости, — говорится в сообщении.

Чтобы избежать неприятностей, стоит провести день в отдыхе. Конечно же, можно заниматься привычными делами, но главное – избегать переутомления.