Суббота, 18 марта, 2023
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Тамара Глоба оставила важное предсказание на 2023 год

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Известный астролог Тамара Глоба поделилась в эфире канала «Россия 1» прогнозом на 2023 год и предупредила: он станет одним из самых важных в нашей жизни.

Наступивший год, год Кролика, способен многое изменить в судьбах людей. Для одних он станет стартом невероятных жизненных событий, для других – ознаменует огромные потери и провалы по различным фронтам.

– Год, который сейчас идёт, он действительно меняет в жизни людей очень многое… Наступивший период очень важный. Он приносит нам крутые перемены в мире, в обществе, – говорит Тамара Глоба.

Тамара Глоба посоветовала всем знакам зодиака проводить это непростое время с семьёй и близкими.

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