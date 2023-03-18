Известный астролог Тамара Глоба поделилась в эфире канала «Россия 1» прогнозом на 2023 год и предупредила: он станет одним из самых важных в нашей жизни.
Наступивший год, год Кролика, способен многое изменить в судьбах людей. Для одних он станет стартом невероятных жизненных событий, для других – ознаменует огромные потери и провалы по различным фронтам.
Тамара Глоба посоветовала всем знакам зодиака проводить это непростое время с семьёй и близкими.
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