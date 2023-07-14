Пятница, 14 июля, 2023
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Тамара Глоба объяснила, где безопаснее всего провести отпуск эти летом

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Изображение от Freepik

Популярный астролог Тамара Глоба считает: этим летом не все края безопасны для проведения там отпуска. Совсем недавно её прогноз сбылся — из-за мощных ливней из берегов вышли реки курортов Краснодарского края и юга России, произошли серьёзные затопления с большим ущербом и даже жертвами среди людей. Будут ли этим летом путешествия безопасными и куда стоит отправиться?

В целом 2023 год, по словам Глобы, очень опасен. Ожидается много стихийных бедствий, поэтому важно быть осторожными и внимательными, передаёт слова астролога «Комсомольская правда».

– Вторая половина июля – хороший период для отдыха, поездок, путешествий. Отправляться в отпуск лучше во второй половине лета, лучше в свои края. Очень хорошо – на Дальний Восток, — считает она.

Ранее астролог Ксения Старикова назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом.

Аккуратнее во время прогулок и купания нужно быть:

  • Рыбам, которые родились 17, 18, 19 и 20 марта;
  • Близнецам, которые родились 18, 19 и 20 июня;
  • Стрельцам, родившимся 19, 20 и 21 декабря;
  • Девам, родившимся 21 и 22 сентября.

В свою очередь ясновидящая Мишина предсказала миру череду страшных стихийных бедствий.

Провидица в своём сне увидела, как людей «затягивает в пасть огромного кита и смывает в море».

– Видела, что огромная волна, практически до неба, поглотила города. Были флаги США и Франции, видела букву «Ф». Четко виду, что будет в этом году, — сказала она.

Своё видение Мишина расшифровала как ураганы, которые, в первую очередь, обрушатся на США. Не исключено, что первой пострадает Флорида.

– Выжить было просто невозможно. Это произойдет внезапно утром или в сумерки. Неожиданно сверху, — заявила она.

В числе пострадавших от урагана оказались Индия, Греция, Турция, Китай и Япония.

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